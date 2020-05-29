"Никто из них не находится на грани нищеты": Никас Сафронов ответил на жалобы бедствующих звезд шоу-бизнеса

Коронакризис не пощадил даже богатых и знаменитых: Иосиф Пригожин, Елена Воробей, Виктор Рыбин, вдова Николая Караченцова, Сергей Глушко, он же Тарзан, и многие другие артисты публично заявили о финансовых проблемах. Впрочем, поверили им далеко не все, ведь уровень заработка звезд куда выше зарплат обывателей.

- Я читал в интернете, что некоторые знаменитости жалуются и спрашивают, как им теперь жить. Но здесь нужна точная формулировка вопроса: жить, как жили, или жить, чтобы выжить? - рассказал в интервью "Собеседнику" Никас Сафронов. - Если артисты хотят, как раньше, ездить на дорогих автомобилях и продолжать зарабатывать во время пандемии такие же приличные деньги, как до нее, то, конечно, это невозможно. И не только российским, но и западным звездам. Но я предполагаю, что никто из популярных звезда не находится на гране нищеты.

Самого художника кризис тоже коснулся: продажи его картин встали еще несколько недель назад. Но знаменитый портретист не трубит о своих проблемах и не просит помощи, а спокойно тратит прежние накопления.

- Я считаю, что человек, который хорошо зарабатывает, должен откладывать энную сумму на так называемый черный день. И у большинства известных деятелей культуры была возможность это сделать, - отметил Никас Сафронов.

Напомним, одним из первых о финансовом крахе объявил лидер популярной в девяностых группы "Дюна" Виктор Рыбин.

- У меня на карточке осталась 31 тысяча рублей, - сообщил Рыбин, оправдавшись дорогим хобби (у певца свой теплоход для речных прогулок) и неудачным вложением средств в строительство ФОКа. Всего через неделю баланс на карте артиста упал до 1000 рублей, и чтобы хоть как-то заработать, он устроил концерт в Инстаграме, опубликовав номер карты для переводов.

Но самым громким скандалом обернулись откровения Иосифа Пригожина о бедствующих артистах "из первой десятки". За эти слова продюсера буквально разнес Сергей Шнуров, устроив в соцсетях стихотворный поединок на несколько раундов.

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