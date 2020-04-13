Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова из-за безденежья продают недвижимость

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин - одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Супруги счастливы вместе 30 лет. Про таких как они говорят - вместе и в горе, и в радости. Шесть лет назад жизнь певицы и солиста группы "Дюна" изменилась в один миг. Врачи заявили, что у них рак кожи. Сначала заболела певица, а через полтора года ее муж. С того момента началась борьба с недугом. Одна болезнь на двоих еще больше укрепила их любовь друг к другу, а вера в лучшее помогла исцелиться. Но теперь на долю звезд выпало новое испытание.

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова переживают непростые времена. Из-за пандемии коронавируса они осталась без средств к существованию. Лидер группы "Дюна" и его супруга сидят без работы.

"Заработки исчезли. У нас с Натальей осталась 31 тысяча рублей, все! У меня хобби, которое жрет деньги. Мой дом-теплоход все сожрал", - заявил певец в эфире программы "Звезды сошлись".

Рыбин также признался, что 15 лет назад вложил деньги в строительство спортивного комплекса. "Но потом нам сказали, что спортивный центр никому не нужен", - признался артист. Звездной паре посоветовали переделать спортивный объект под торговый центр. Виктор и Наталья согласились в надежде на то, что смогут быстрее продать недвижимость.

Чтобы дело пошло быстрее, к строительству подключился муж сестры Сенчуковой. Мужчина на эти цели даже взял кредит. "Но в 2014 году он все потерял. Чтобы рассчитаться с долгами, он продал квартиру. Наташина сестра уже несколько лет живет в съемном доме из-за нашего спортивного комплекса", - поделился подробностями семейной драмы вокалист.

Рыбин и Сенчукова каждый месяц вынуждены платить за недострой. "Земля в аренде на 49 лет. Чтобы рассчитаться с долгами, выставили недострой на продажу за 129 миллионов рублей. Столько мы на него истратили", - подчеркнул солист группы "Дюна".