"Знак надежды": в Австралии отмечают рождение первой коалы после страшных лесных пожаров

В австралийском заповеднике отмечают радостное событие - рождение первого детеныша коалы после бурных и долгих пожаров, охвативших леса Австралии. Малыша назвали Ash («Пепел»), а ее появление на свет работники парка назвали «знаком надежды на будущее родной австралийской дикой природы».

«У нас очень важное объявление (...) первая коала в этом сезоне выскочила из маминой сумки, чтобы поздороваться!» - написали хранители парка под одним из видео малыша в Facebook

В заповеднике отмечают, что готовы к открытию в понедельник, 1 июня, после того как будут сняты ряд ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса.

Напомним, лесные пожары, опустошившие Австралию, нанесли ужасный ущерб популяции коал и в настоящее время существует угроза исчезновения этих милых животных. По оценкам глобальной группы охраны природы (IFAW), в огне погибло по меньшей мере пять тысяч коал.

«Коалы особенно уязвимы к лесным пожарам, так как они медленно передвигаются и живут в эвкалиптах, которые горят быстро и интенсивно (…) Когда огонь проносится через их дома, они часто не успевают убежать, особенно в интенсивных коронных пожарах», - передает CNN слова защитницы животных активистки кампании IFAW Wildlife Джози Шаррад.