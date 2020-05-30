Геннадий Онищенко: Не расслабляться! И госпитали типа «Крокус Экспо» надо оставить в резерве

- Геннадий Григорьевич, в Москве вроде как с коронавирусом стало попроще. Врачей - несколько десантов - отправили в разные регионы страны, где сложная ситуация. И, к тому же, некоторые медучреждения, мобилизованные на борьбу с вирусом, по моим сведениям, возвращаются к своему прежнему профилю. Не останется ли столица незащищенной?

- В те области и республики, где, действительно, сегодня есть проблема с распространением коронавируса (с причинами, почему там так происходит, потом разберемся), поехали специалисты федеральных учреждений.

А Москва сегодня имеет развитую структуру здравоохранения, способную самостоятельно справиться с этой проблемой.

Да, были в эту систему включены и федеральные учреждения. Перепрофилированые специально - и так далее. Сегодня есть необходимость в том, чтобы мы возвращались в нормальную жизнь.

Мы должны помнить, что - кроме коронавируса, - у нас есть еще толстенный том в зеленой обложке - «МКБ 10».

- Это что такое?

- Международный классификатор болезней.

- Так.

- Это толстый том.

Кроме коронавируса, есть еще куча других болезней.

Если вы заметили, по ряду причин, в том числе, по поводу возможного распространения инфекции, плановая медицинская помощь была в разумных пределах остановлена.

Мы сейчас должны все наши учреждения возвращать к их нормальной жизни, начиная, прежде всего, от практически эпической «Коммунарки».

Ведь это новое медицинское учреждение, которое никакого отношения к инфекции не имело. И его первым перепрофилировали в рамках здравоохранения Москвы. И оно стало таким символом борьбы с этой инфекцией, которая называется COVID-19.

Так вот, нам надо заниматься всем тем огромным томом классификаторов болезней, потому что они в подавляющем проценте обеспечивают наше здоровье популяционное. Они в подавляющем проценте обеспечивают ту политическую задачу, которая перед нами стоит – 80 лет активного долголетия. А выполнить эту задачу мы можем только в том случае, если успешно будем работать а таких направлениях, как онкология, кардиология, эндокринология, терапия, плановая хирургия.

Здесь же тоже надо выявлять заболевания, нужно своевременно помощь, вылечивать этих больных, не ковидовских. Поэтому все идет нормально и все идет своим чередом. И слава Богу.

Врачи - очень умные и ответственные люди. И они знают, что делают. Только, Бога ради, не мешайте им. И они справятся со своей задачей.

- Резервные так называемые госпитали – в «Крокус Экспо», на ВДНХ, там тысячи коек зарезервировано. Вот они останутся?

- Это не госпитали, а, скорее, обсервационные койки, которые занимаются обсервацией.

- С ними что делать?

- С ними тоже разберутся. Но - потом. А пока, я считаю, из надо оставить в резерве. Мало ли что?

"Лучше перебдеть, чем не добдеть". Это закавычьте и выделите жирным шрифтом, вы поняли?

- Да!

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Все, что должны знать москвичи о новых правилах самоизоляции: кому нужны пропуска и как гулять по графику без прописки

Сайт kp.ru разобрал самые популярные вопросы наших читателей (подробности)