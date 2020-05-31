Число заболевших коронавирусом в России на 31 мая 2020 достигло 396 969

Число заболевших коронавирусом в России на 31 мая 2020 года достигло 396 969, увеличившись за минувшие сутки на 8 930. Об этом свидетельствуют данные региональных оперативных штабов, отслеживающих ситуацию с COVID-19.

Лидерами по числу пациентов с коронавирусом остаются Москва (178 196, +2367), Московская область (38 238, +735), Санкт-Петербург (15 580, +365), Нижегородская (9533, +289), Свердловская (5184, +261), Ростовская (4580, +152) области, Республика Дагестан (4830, +126) и Красноярский край (4121, +136). Более трех тысяч случаев заболевания зафиксировано еще в девяти регионах, включая Калужскую (3834, +90), Тульскую (3751, +107), Брянскую (3578, +105), Рязанскую (3432, +74) области и Краснодарский край (3744, +82).

Благополучно излечились от COVID-19 167 783 пациента, жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 4560 человек. Число тестирований на выявление инфекции, по данным портала стопкоронавирус.рф, превышает 10,3 миллиона.