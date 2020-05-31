2020-05-31T07:24:45+03:00
Спорт

Под покровом ночи Инстаграм олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой "взломала" девушка с большими губами

Неизвестные постят удалили все фотки со странички в соцсети известной фигуристки
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Аделина Сотникова.Аделина Сотникова.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В ночь с 30 на 31 мая олимпийская чемпионка Сочи-2014 фигуристка Аделина Сотникова стала жертвой неизвестных хакеров. Около 3 часов ночи в ее личном Инстаграме появилась фотография неизвестной девушки. Сначала подписчики спортсменки не поняли, что произошло и поспешили окрестить саму Аделину лично "жертвой погони за красотой". Потому что на свежих снимках было видно - дама на фото отличается от привычного облика Сотниковой, к которой привык весь мир.

- Что с губами? Аделина, это не твое!

Но вскоре произошли следующие странные вещи. Аватарка Инстаграма Сотниковой была изменена, после чего оттуда удалили все снимки Аделины. И вскоре на страничке фигуристки в соцсети, на которую подписано 273 975 человек, появилось следующее фото неизвестной девушки с большими губами.

Первая фото неизвестной девушки, которая ввела в ступор фанатов Аделины Сотниковой.

Первая фото неизвестной девушки, которая ввела в ступор фанатов Аделины Сотниковой.

И постепенно в комментариях, по мере того как стали просыпаться подписчики Инстаграма фигуристки, стали возникать вопросы: "Так, все понятно, а где Аделина?". Вскоре же до всех дошло: "Страничку Сотниковой вскрыли".

Аделина Сотникова, напомним, в 2014 году выиграла Олимпиаду в Сочи. Для нее этот титул стал высшим в карьере. После того события фигуристка не смогла добиться больших высот и после нескольких попыток "перезагрузиться", решила объявить об окончании спортивной карьеры.

Со странички Аделины Сотниковой удалили все фотографии.

Со странички Аделины Сотниковой удалили все фотографии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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