Больше 100 млн рублей в КХЛ будет получать один Шипачев

В Континентальной хоккейной лиге с нового сезона вступают в силу новый «потолок зарплат». Теперь зарплатная ведомость одной команды не может превышать 900 млн рублей в год. Еще в прошлом сезоне лидеры (ЦСКА, СКА) имели как минимум в полтора раза больше. Но вот теперь всем придется поджиматься.

И в этом списке зарплат на будущий сезон, который составил «Спорт-Экспресс», еще многое может измениться. Скорее всего, станет меньше дорогих легионеров, которые оккупировали первую десятку толстосумов с клюшками. Из ТОП-10, насколько нам известно, подтвержден лишь контракт Вадима Шипачева, который играет ключевую роль в «Динамо».

Отметим, что в прошлом сезоне игроков, имеющих зарплаты более 100 млн рублей в год, было более десяти. Многие из них переберутся в НХЛ. Самые большие потери ожидаются в ЦСКА, где коньки на Запад уже давно навострили чуть ли не все лидеры - Кирилл Капризов, Илья Сорокин, Михаил Григоренко, Никита Нестеров… Из СКА за океан уезжают Артем Зуб, Александр Барабанов, вратарь Алексей Мельничук.

Да, в нашей лиге станет меньше ярких хоккеистов. Ждем открытия новых талантов!

Напомним, что прерванный из-за пандемии Кубок Гагарина решили не доигрывать. Старт нового сезона намечен на 2 сентября.

Зарплаты хоккеистов КХЛ сезона 2020/2021. ТОП-10

1. Вадим Шипачев (Россия, «Динамо») – 120 млн рублей;

2. Дмитрий Яшкин (Чехия, «Динамо») – 95 млн;

3. Свен Андригетто (Швейцария, «Авангард») – 90 млн;

4. Якуб Коварж (Чехия, «Автомобилист») – 90 млн;

5. Теему Хартикайнен (Финляндия, «Салават Юлаев») – 90 млн;

6. Джастин Азеведо (Канада, «Ак Барс») – 85 млн;

7. Сергей Калинин (Россия, ЦСКА) – 85 млн;

8. Антон Ландер (Швеция, «Локомотив») – 85 млн;

9. Филип Ларсен (Дания, «Салават Юлаев») – 80 млн;

10. Юха Метсола (Финляндия, «Салават Юлаев») – 80 млн.

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