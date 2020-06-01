Ко Дню защиты детей ВКонтакте выпустила благотворительные стикеры — вырученные средства направят хоспису «Дом с маяком»

Ко Дню защиты детей ВКонтакте появился набор стикеров, вся прибыль от которого пойдёт на благотворительность — фонду «Дом с маяком». Героем набора стал скат Маячок — обитатель аквариума стационара Детского хосписа этого фонда.

Стоимость стикерпака стандартная — 10 голосов (от 70 до 100 рублей в зависимости от способа оплаты). Набор со скатом будет доступен до 31 августа.

Благотворительный фонд «Дом с маяком» помогает детям и молодым взрослым, которых нельзя вылечить, но которым можно подарить тепло и заботу. С 2013 года работает выездная служба, оказывающая помощь на дому, а в прошлом году начал принимать пациентов стационар Детского хосписа в центре Москвы.

Екатерина Кочнева, руководитель направления «Благотворительность» ВКонтакте:

«Мы ВКонтакте стараемся придумывать интересные форматы для поддержки благотворительности и делаем помощь фондам посильной для каждого. Такие стикеры — это не только финансовая поддержка для тех, кому это необходимо, но и способ вызвать улыбку у того, кому вы их отправляете. Это уже четвёртый наш подобный проект, и надеемся, что в будущем мы сможем помочь ещё большему количеству благотворительных организаций».

ВКонтакте запускает благотворительные стикеры уже в четвёртый раз. В прошлом году художники нарисовали первые в России стикеры с жестовым языком, в сентябре выпустили набор ко Дню знаний и направили прибыль в фонд «Арифметика добра»; вместе с AdVita выпустили стикеры с «Летающими зверями» и помогли детям, страдающим онкологическими заболеваниями.

Также в этом году во время VK Fest пользователи могли дарить друг другу подарок с хомяком Сеней. Средства от его продажи вместе с пожертвованием от Команды ВКонтакте были направлены в три некоммерческие организации, которые помогают справиться со вспышкой коронавирусной инфекции и её последствиями, а также поддерживают пострадавших от домашнего насилия.