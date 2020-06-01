Саша Петров лучше: фильм "Текст" все-таки обошел "Холопа"

Экзистенциальная драма «Текст» с Сашей Петровым стала лучшим полнометражным фильмом года по версии отечественных продюсеров. Ежегодная премия "Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ)" в этом году проходила в режиме онлайн на сайте Пятого канала.

Примечательно, что за первое место соревновались сразу два фильма режиссера Клима Шипенко: помимо "Текста" - еще и нашумевший "Холоп" с Милошем Биковичем в главной роли.

Третьим претендентом была история о двух лесбиянках "Дылда" Кантемира Балагова, справедливо пролетевшая мимо награды.

Сам Шипенко простодушно признался, что думал, будто победит "Холоп", а не "Текст": как-никак история о перевоспитании мажора собрала рекордные суммы. На что критик Сусанна Альперина пошутила в своем фейбуке:

"Клим, девушки тоже иногда думают, что чем бриллианты больше, тем они лучше. Но это не так".

Напомним, экзистенциальная драма "Текст" была снята по широко распиаренному роману Дмитрия Глуховского "Текст".

Фильм стал редким случаем, когда режиссеру удается снять кино лучше книги. Если книга представляла собой, скорее, тюремный роман про мальчонку, попавшего в крутой замес, то "Текст" в интерпретации Шипенко вышел на уровень метафоры, обнажив мысль: текстом можно избыть даже смертный грех.

Одно из странных и труднообъяснимых совпадений "Текста" состоит в том, что пока фильм снимался, история один в один повторилась в реальности с одноклассником режиссера Иваном Голуновым. Более того, по загадочному и не пиарскому стечению обстоятельств, имя Ивана Голунова оказалось созвучным с именем главного героя текста Ильи Горюнова. Впрочем, подробную рецензию на "Текст" мы уже публиковали.

Тем, кто не смотрел фильм, можно повременить. На сервисе Start анонсировали выход пятисерийного телесериала «Текст. Реальность» в августе этого года.