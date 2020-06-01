2020-06-01T17:20:00+03:00
Телевизор

Саша Петров лучше: фильм "Текст" все-таки обошел "Холопа"

Драма с Сашей Петровым получила престижную награду от Ассоциации продюсеров кино и телевидения
Сергей СЕЛЕДКИН
Поделиться:
Фрагмент афиши фильма Клима Шипенко "Текст".Фрагмент афиши фильма Клима Шипенко "Текст".
Изменить размер текста:

Экзистенциальная драма «Текст» с Сашей Петровым стала лучшим полнометражным фильмом года по версии отечественных продюсеров. Ежегодная премия "Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ)" в этом году проходила в режиме онлайн на сайте Пятого канала.

Примечательно, что за первое место соревновались сразу два фильма режиссера Клима Шипенко: помимо "Текста" - еще и нашумевший "Холоп" с Милошем Биковичем в главной роли.

Третьим претендентом была история о двух лесбиянках "Дылда" Кантемира Балагова, справедливо пролетевшая мимо награды.

Сам Шипенко простодушно признался, что думал, будто победит "Холоп", а не "Текст": как-никак история о перевоспитании мажора собрала рекордные суммы. На что критик Сусанна Альперина пошутила в своем фейбуке:

"Клим, девушки тоже иногда думают, что чем бриллианты больше, тем они лучше. Но это не так".

Напомним, экзистенциальная драма "Текст" была снята по широко распиаренному роману Дмитрия Глуховского "Текст".

Фильм стал редким случаем, когда режиссеру удается снять кино лучше книги. Если книга представляла собой, скорее, тюремный роман про мальчонку, попавшего в крутой замес, то "Текст" в интерпретации Шипенко вышел на уровень метафоры, обнажив мысль: текстом можно избыть даже смертный грех.

Одно из странных и труднообъяснимых совпадений "Текста" состоит в том, что пока фильм снимался, история один в один повторилась в реальности с одноклассником режиссера Иваном Голуновым. Более того, по загадочному и не пиарскому стечению обстоятельств, имя Ивана Голунова оказалось созвучным с именем главного героя текста Ильи Горюнова. Впрочем, подробную рецензию на "Текст" мы уже публиковали.

Тем, кто не смотрел фильм, можно повременить. На сервисе Start анонсировали выход пятисерийного телесериала «Текст. Реальность» в августе этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Это новый «Мост»: Тело консула Эстонии в Санкт-Петербурге нашли в компании пластмассовых детей
Таинственное преступление в сериале расследуют герои Михаила Пореченкова и Ингеборги Дапкунайте — брутальный следователь Максим Казанцев и его эстонская коллега Инга Веермаа
Новости 24
Путин созвонился с Трампом
Эксперты прогнозируют доллару понижение до 67- 68 рублей
Лоза отправил обнищавших артистов разгружать вагоны
В Африке началась новая вспышка Лихорадки Эбола
Генерал Сергей Лебедев назначен начальником следственного департамента МВД
Назвали наиболее эффективные перчатки для защиты от коронавируса
Цена новой машины в России выросла на 10 процентов
Стало известно, когда откроют налоговые для личного приема граждан
Пилотов истребителей научат отстреливать дроны
1 июля объявили выходным днем
Можно ли уже открывать фитнес-клубы, рассказал эксперт
Названа дата голосования по поправкам в Конституцию РФ
ЦИК: голосование по поправкам в Конституцию будет длиться 7 дней
Названа оптимальная дата голосования по поправкам в Конституцию РФ
Жена Илона Маска выставила на аукцион свою душу
Пособия домохозяйкам стоит выдавать только во время пандемии, считает депутат Ганзя
Участники беспорядков в США открыли огонь по сотрудникам полиции: два человека убиты
Требования Роспотребнадзора могут повлиять на стоимость отдыха
В Израиле арестовали преступную группу, занимавшуюся продажей в сексуальное рабство россиянок
Эксперт спрогнозировал превращение Москвы в скопление поселков