Американский исследователь массовой литературы помог понять причины популярности фильма "Холоп"

Фильм "Холоп" заработал уже два миллиарда шестьсот тысяч рублей в прокате. За новогодние праздники сербский актер Милош Бикович стал чуть ли не популярнее Саши Петрова. Критики и вся фейсбучная рать спорят до дырок в клавиатуре, как это могло быть.

Речь, конечно, не идет о том, что фильм умопомрачительного качества. История о перевоспитании богатого мажора в условиях Руси 19 века придумана хорошо на уровне идеи, но реализация так подкачала, что критики сравнивают это с импровизацией на контрабасе: возможности нет, но очень хочется. Уж на что добр критик Леонид Павлючик, и всех хвалит, но и он не выдержал, сказал строго: "это не смешно".

Но я злобствовать не буду, как бы ни хотелось. Сам торчал в очереди в кассу в посленовогодье. Видел, как кассу штурмовали страждущие, а строгая кассирша, пользуясь властью, данной "Холопом", еще выбирала, кому продать билет, а кому отказать по причине пьяного вида.

Поэтому лучше сосредоточимся не на качестве фильма, а на вопросе, откуда взялись два миллиарда шестьсот миллионов. На это пытались ответить многие, но невнятно. Мединский говорил, что этот феномен будет еще изучаться. Режиссер интересничал: "Секрет такого коммерческого успеха - это вкусно приготовленное блюдо, вовремя поданное к новогоднему столу".

Про "вовремя поданное" - как раз понятно. Все, что ни покажи под Новый год - будет ждать фантастический успех. Но есть и другие составляющие...

Два года назад примерно в это же самое время "подали" "Последнего богатыря". И мы также удивлялись успеху киносказки , которая легко перешагнула труднодостижимый для наших фильмов миллиардный рубеж.

Если еще раз пересмотреть "Богатыря", можно с изумлением убедиться, что "Богатырь" и "Холоп" не только вышли из одной студии, но и сооружены по одному и тому же лекалу. Которое, очевидно, и является первопричиной успеха.

Перед нами два остросовременных героя. Даже не героя, а каких-то проходимца. Гриша из "Холопа" - зажравшийся папенькин сынок и стритрейсер; модный и продвинутый Святозар из "Богатыря" - такой же перец "из грязи в князи", хорошо наварившийся, выдавая себя за мага и волшебника. Оба попадают в иной мир, представленный нашим российским прошлым. В итоге нехорошие редиски нашего времени становятся хорошими героями нашего времени.

В общем, по аналогии с популярными когда-то романами воспитания оба фильма можно назвать "фильмами перевоспитания".

А формула такова: обе ленты есть сказки на отечественном материале с элементами попаданчества. И здесь впору вспомнить об американском исследователе массовой литературы Джоне Кавелти. Глава его знаменитого труда "Изучение литературных формул" была опубликована двадцать лет назад в "Новом Литературном Обозрении". Там Кавелти ужасно подробно и дотошно рассказал о правильной формуле массовой литературы. (Нет секрета в том, что кто-кто, а американцы в создании успешных массовых произведений поднаторели получше нашего). По Кавелти один из залогов успеха массовой литературы - эскапизм, то есть, уход из реального мира в мир иллюзий.

Здесь - ответ на вопрос многих критиков: "неужели вам мало хороших фильмов, что вы решили пойти на это". "Хороший фильм", или "большое и высокое искусство" предлагает вместо эскапизма мимесис, то есть, потрясение реальностью. А наш зритель, замученный этой самой реальностью, потрясаться уже не хочет.

Можно поинтересоваться, неужели у нас не было ничего подобного раньше. А вот и не было. Сказка в нашем кинематографе - жанр дефицитный, а господствующие до того комедии по типу "Яиц судьбы" представляли собой обидное зрелище, в котором торжествовали мажоры и за наши деньги поливали нас же с экранов.

В "Холопе все иначе". Сюжетные ходы предсказуемы. Черное и белое раскалывается в соответствии с нашими представлениями. Потрясений хватает и в жизни, достаточно открыть интернет и почитать топ новостей про очередную стритрейсершу, которую в очередной раз ловят и в очередной раз отпускают. Поэтому вместо потрясений воцарится... справедливость. Перевернувшийся мир, в котором уже никто ничего не понимает, под ударами хлыста по филейным частям становится на место. А надоевший мажоры получают, наконец, свое.

И можно сколь угодно злословить, что холопы выбрали "Холопа", но в итоге приходится смириться с тем, что последнее слово осталось за холопом, зачеркнуто, зрителем. Зритель всегда прав и свой выбор он сделал принесенными в кассу с мира по нитке двумя с половиной миллиардами рублей, с которыми теперь нужно как-то считаться.