Анна Кузнецова: Мы предложили правительству расширить меры поддержки детей 16 - 17 лет

В ходе пресс-конференции уполномоченного по правам детей при президенте РФ "Комсомолка" задала один из самых животрепещущих вопросов, беспокоящий миллионы россиян. Почему 10 000 матподдержки не достались детям от 16 лет?

Речь о тех самых 10 000, который Путин своим постановлением распорядился раздать семьям.

- В своем недавнем обращении Владимир Путин сообщил о дополнительных мерах поддержки семей с детьми. И пообещал выдать на каждого ребёнка по 10 000 руб. Но по каким-то причинам в указе не были упомянуты дети - 16 и 17 лет. На них ничего не положено. А это, между прочим, почти 2 000 000 человек детей. У вас и сотрудников вашего аппарата есть мнение на этот счет?

- Мы не будем говорить, почему он не вошли. - ответила Кузнецова. - Мы постараемся сделать так, чтобы дети от 16 лет не были забыты. Свои предложения мы направили в Правительство РФ, ответа пока не получили. Но мы просим меры поддержки установить и для детей "16+". Некоторые регионы пошли по своему пути и установили региональные допвыплаты, как Крым, например. Каково будет решение правительства? Мы дождемся ответа.

В ходе пресс-конференции Кузнецова также сообщила, что помимо этого в их пакете предложений был и ряд других предложений поддержки семей.

А также рассказала, что работа по возвращению из Сирии наших русских детей продолжается, правда, пока не налажено авиасообщение отправить туда самолет МЧС невозможно.

- Работа со сбором документов не останавливается. Как только можно будет летать, еще одна партия маленьких россиян будет вывезена на Родину.