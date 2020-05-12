Средняя многодетная семья уже летом получит от государства более 100 тысяч рублей на детей

После того, как президент рассказал о дополнительных мерах поддержки семей с детьми в период коронавируса, читатели сначала обрадовались, а потом оторопели: сколько же этих выплат, кому они положены. Действительно, голова идет кругом, немудрено запутаться. Попробуем разложить все по полочкам, а заодно учесть и выплаты, которые действовали и раньше.

Возьмем для примера семью с тремя детьми — допустим, одному ребенку год, второму – четыре года и третьему – десять лет. Также предположим, что в результате карантина оба родителя остались без работы. Разобраться нам во всех выплатах помогла председатель объединения «Многодетных семей города Москвы» Наталья Карпович.

1. Ежемесячное пособие на ребенка до трех лет. Комментарий Карпович: «В семье, которую вы привели для примера, один такой ребенок – младшенький. Значит, если родители не работают, на него полагается пособие. Раньше оно составляло 3375 рублей. Теперь его размер президентом увеличен вдвое и составляет 6751 рубль в месяц.

2. Ежемесячная доплата на ребенка до трех лет. Комментарий: «Опять же полагается одному ребенку из этой семьи. Но надо помнить, что ее выплачивают только три месяца – в апреле, мае и июне этого года. Составляет она 5000 рублей в месяц, то есть 15000 рублей за три месяца»

3. Единоразовая выплата на детей от 3 до 15 лет включительно.

Комментарий: «В нашем примере двое таких детей. На каждого из них положена разовая выплата. Итого 20 000 рублей».

4. Выплата на детей от 3 до 7 лет для нуждающихся семей. Комментарий: «Эти выплаты положены, если доход на одного члена семьи меньше регионального прожиточного минимума (в среднем по стране это около 11 тысяч рублей на человека). В нашем случае выплату дадут на среднего ребенка. Размер выплат отличается от региона к региону и составляет половину регионального прожиточного минимума (в среднем это 5500 рублей в месяц, но в Москве, например 7631 рубль). В июне эту выплату выдадут за первые 6 месяцев года сразу – в среднем это 33 тысячи рублей, а дальше будут выдавать каждый месяц.

5. Детские доплаты для потерявших работу.

Комментарий: «Если родители потеряли работу в период пандемии, а до этого работали на ней не менее 60 дней, им положена еще доплата по 3 тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка (то есть 9 тысяч в месяц на трех детей). Но родителям нужно встать на учет в службу занятости».

ИТОГО: Семья из нашего примера будет получать 26251 рублей ежемесячно + разовую доплату в 20 тысяч рублей. А за период с апреля по июнь (с учетом выплаты пособия для нуждающихся сразу за полгода, см. п.4) — 115 253 рубля. И это только на детей. Пособия по безработице для родителей (а это 12 130 рублей каждому) и другие выплаты взрослым мы в этом примере не учитывали

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ЧТО ЕЩЕ ПОЛОЖЕНО МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

- скидка не ниже 30% за пользование коммунальными услугами

- бесплатный проезд на внутригородском и пригородном транспорте для школьников

- бесплатное питание для школьников и учащихся профессиональных учебных заведений

- бесплатные лекарства для детей до 6 лет (по рецепту)

- бесплатная школьная и спортивная форма

- бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок - раз в месяц

- безвозмездная матпомощь либо беспроцентные ссуды для возмещения расходов на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;

- полное или частичное освобождение от уплаты регистрационного сбора с физлиц, занимающихся предпринимательской деятельностью

- 450 тыс. руб. на погашение ипотеки семьям, в которых третий или последующий ребенок родился с 2019 по 2022 год. Квартира может быть в новостройке или на вторичном рынке. Подходит и для земельного участка или дома.

- Льготная ипотека под 6 % для семей, в который второй или последующий ребенок родился с 1 января 2018 года. Первоначальный взнос — 20%, и может полностью состоять из материнского капитала.

- Для мам выход на пенсию — раньше срока. Родила троих — на три года раньше срока. Четверых — на четыре. Пятерых и более — на 5 лет

- Вычет по земельному налогу. Из площади участка вычтут 6 соток, а налог начислят только на разницу.

- Вычет по налогу на имущество: 5 м2 на квартиру или комнату и 7 м2 на дом - на каждого из несовершеннолетних детей.

- Материнский капитал 466 617 рублей. Столько получат те, у кого родился (или родится) первенец после 1 января 2020 года. Тем, у кого после этой даты родился или родится второй ребенок, а на первого не брали, положено 616 617 рублей. Если получили маткапитал за первого, то при рождении второго можно получить 150 000 рублей. То есть в сумме получатся те же 616 617 рублей.

- Кроме того, во многих субъектах федерации есть региональные выплаты многодетным. Больше всего их в Москве — 11.

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