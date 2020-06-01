2020-06-01T20:37:44+03:00
Политика

Выплаты в 10 тысяч рублей перечислены на 15 миллионов детей

Для многих российских семей День защиты детей начался с поступления денег
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Первое, что я увидела сегодня утром, это письмо с сайта Госуслуг. Там сообщалось, что обещанная президентом единовременная выплата на детей в размере 10 тысяч рублей мне перечислена. Вскоре на карточку «упали» и деньги. Так начался для меня День защиты детей.

- Выплаты получили родители 15 миллионов детей, этим семьям было направлено в общей сложности 150 миллиардов рублей, - сообщили в Минтруде.

Напомним, выплата в 10 тысяч рублей положена всем, кто имеет детей в возрасте от 3 до 16 лет. Всего в России насчитывается 22 миллиона детей этого возраста.

- Единовременная выплата очень востребована семьями. Совместно с Минкомсвязи и Федеральной налоговой службой мы смогли обеспечить оперативную обработку заявлений с тем, чтобы средства поступили родителям в возможно короткие сроки. Впервые одновременно средства были перечислены семьям сразу на 15 млн детей, и сейчас еще выплаты продолжаются, - рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Подать заявление на выплату можно до 1 октября на сайте госуслуг.

С 1 июня также началось перечисление пособий на детей от 3 до 7 лет семьям, чей среднедушевой доход ниже одного прожиточного минимума на человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Мишустин: губернаторы должны лично разбираться с нехваткой средств защиты у врачей
Премьер Михаил Мишустин поручил губернаторам лично оценить потребности врачей в средствах индивидуальной защиты и в случае нехватки направить в Минпромторг заявку на их получение
Новости 24
ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире превысило 6 млн
Оркестр МЧС поздравил болеющих коронавирусом пациентов с Днем защиты детей
В НАТО прокомментировали антироссийские маневры у границ России
Премьер Канады выступил против приглашения России не саммит G7
Медведицу, растерзавшую россиянина в Казахстане, отстреливать не будут
Глава ВЦИОМ: 70% россиян поддержали перенос Парада Победы
ВОЗ: большинство переболевших коронавирусом полностью восстанавливаются
"Нормальная конкуренция в космосе": Сенатор Морозов оценил запуск Crew Dragon
«Газпром» подписал долгосрочный контракт на поставку газа в Грецию до 2030 года
Сестры разбогатели на миллион долларов, продавая маски для груди
Путин снял с занимаемых постов четырех генералов
«В три раза быстрее подавляет вирус»: Эксперт рассказал о плюсах и минусах российского лекарства от коронавируса
Школьница совершила самоубийство после того, как отец увидел ее интимную переписку