Выплаты 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет в России начинаются с 1 июня 2020 года

1 Июнь 2020 2020-05-31T20:17:07+03:00

Десять миллионов семей, как обещают в Пенсионном фонде, получат выплаты 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет уже в первый день месяца

Изменить размер текста: A A

С 1 июня семьи с детьми от 3 до 16 лет начнут получать обещанную выплату — 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

Как сообщают в Пенсионном фонде, 10 миллионов семей получат деньги уже 1 июня. Это те, кто подал заявление до 22 мая включительно. Написавшим заявления с 23 по 25 мая деньги придут 2 июня.

Выплата — единоразовая, она не зависит от доходов семьи. На нее надо подать заявление через портал госуслуг, сделать это можно до 1 октября 2020 года. Деньги придут в течение восьми рабочих дней (пять дней рассматривается заявление, еще до трех дней уходит на перечисление средств).

Напомним, что до 1 октября можно подать заявление — если вы этого еще не сделали - и на господдержку, которая полагается на детей младше 3 лет. Это по 5 тысяч рублей на каждого ребенка такого возраста за апрель, май и июнь.

Подробнее о том, какие еще законы и постановления вступают в силу в июне, читайте в материале «КП».

ИСТОЧНИК KP.RU