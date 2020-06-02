2020-06-01T22:02:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в России на 2 июня 2020 года возросло до 4 855 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в России на 2 июня 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Важные новости о коронавирусеВажные новости о коронавирусеФото: Александр ГЛУЗ
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Число умерших из-за коронавируса в России на 2 июня 2020 года возросло до 4 855 человек. Жертвами болезни за минувшие сутки в стране стали 162 пациента. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Всего же с начала выявления заболевания в РФ общее число заражений достигло 414 878 человек, за сутки врачи выявили covid-19 у более 9 тысяч россиян в разных регионах государства. Наибольшее число инфицированных приходится на Москву. Там положительный тест на наличие инфекции оказался у 183 тысяч граждан с момента эпидемии в стране.

Ранее сайт kp.ru писал, что большинство пациентов, которые переболели коронавирусом нового типа, полностью восстанавливаются. Об этом сообщила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове. По ее словам, в мире выздоровели уже миллионы зараженных и ВОЗ тщательно отслеживает их состояние. Также представитель организации отметила, что те, кто перенес болезнь в более тяжелой форме, в том числе серьезное воспаление легких или токсический шок «возможно, будут восстанавливаться дольше».

ИСТОЧНИК KP.RU

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