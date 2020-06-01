2020-06-01T23:39:49+03:00
Спорт

Юрий Семин: Я и дальше вместе с внуком буду болеть за «Локомотив», ведь сердцу не прикажешь

В первый день лета знаменитый тренер остался без работы [эксклюзив kp.ru]
Александр ГАМОВКирилл СЕРОВ
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Юрий Семин.Юрий Семин.Фото: Александр ГЛУЗ
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Сегодня, 1 июня, у Юрия Павловича Семина закончился контракт с «Локомотивом», который он вывел с запасного пути в лидеры российского футбола. Но руководство клуба отказалось продлевать с ним договор, то есть фактически его уволило. Мы поговорили со знаменитым тренером.

- Юрий Павлович, мы с вами разговаривали, когда в начале мая стало известно, что с вами не будет продлен контракт. Обещали все рассказать 1 июня, когда контракт закончится.

- Я и сейчас никаких интервью прессе не даю.

- Но прошлой ночью вы сделали заявления, что гендиректор Кикнадзе и председатель совета директоров клуба Мещеряков должны уйти в отставку. А еще вы сказали, что они разбудили в вас зверя.

- Ну, сказал и сказал. Вот и комментируйте теперь.

- Мы просто хотели узнать ваши чувства, ваши ощущения, ведь вас уволили несправедливо.

- Интервью не даю! – сердито говорит Семин.

- Юрий Павлович, но вы ведь на пенсию не уходите. Наверное, уже есть предложения о новой работе?

- Сами вот и отвечайте.

- Из каких клубов вам уже звонили?

- ……………. (Семин задумался, а мы, чтобы не потерять собеседника задаем следующий вопрос.)

- Юрий Павлович, вы сделали великолепную команду. Но сколько паровоз может катиться без машиниста, на сколько его хватит?

- Спросите у «Локомотива».

- А как долго надо создавать новую команду?

- Все зависит от того, сколько сил и души вкладываешь.

- Миранчукам надо уезжать в зарубежные клубы? А Федору Смолову стоит возвращаться из Испании в Россию?

- Это теперь вопрос не ко мне?

- Юрий Павлович, кто у нас лучший футболист?

- Не хочу говорить. Одного назову, обидятся другие.

- А если взять всех спортсменов?

- Из спортсменок мне всегда нравилась волейболистка Екатерина Гамова. Она мне даже как-то подарила свою именную футболку.

- А мы с ней хорошо знакомы, она часто дает комментарии «Комсомолке» и в гости к нам приходит.

- Тогда передайте ей привет. А вообще у меня большая коллекция футболок.

- А от кого, например?

- Есть футболка Зидана. Да много кого…

- Юрий Павлович, а ребята, ваши футболисты, вам сейчас часто звонят?

- Да, бывает.

- Юрий Павлович, а внук за кого болеет?

- Конечно, за «Локомотив»!

- А кто ему больше всех нравится?

- Его очень близкий друг - ему очень нравится Маринато Гильерми. А еще Алексей Миранчук.

- И вы по-прежнему с внуком будете болеть за «Локомотив»?

- Ну, конечно, сердцу не прикажешь, - вздыхает Палыч.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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