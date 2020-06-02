2020-06-02T17:55:02+03:00
Общество

Выпускные "вживую" у школьников все-таки будут. Но не везде

Министерство назвало условия проведения выпускных вечеров в традиционном формате
Ксения КОНЮХОВА
Поделиться:
Фото: Валерий Матыцин/ТАССФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Изменить размер текста:

Российские школьники все-таки смогут отметить выпускные в традиционном формате. Однако, сделать это могут выпускники только в тех регионах, которые уже вышли на третий этап снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса. Все остальные смогут отпраздновать прощание со школой в онлайн-режиме:

- 27 июня мы проведем федеральный выпускной вечер в онлайн-формате, который объединит выпускников от Калининграда до Владивостока, - рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. – Выпускники смогут посмотреть концерт, принять участие в розыгрыше призов и пообщаться по видеосвязи с популярными актерами и музыкантами.

Поскольку в большинстве регионов все еще сохраняется опасная эпидемиологическая ситуация, мы рекомендуем ученикам отметить выпускные в июне онлайн. А провести праздник в традиционном формате можно будет уже после окончания ЕГЭ или чуть позже.

В Москве и Санкт-Петербурге говорить о выпускных в привычном формате пока не приходится. Обе столицы только-только подошли ко второму этапу снятия коронавирусных ограничений. Поэтому похоже, что традиционные общегородские выпускные в Парке Горького и на Дворцовой площади в этом году не состоятся.

Но даже в тех регионах, где угроза коронавируса уже не так высока, выпускные должны будут проводиться с учетом всех требований Роспотребнадзора. Это не только масочный режим и регулярная дезинфекция, но и особые правила для кафе и ресторанов.Открыться могут только небольшие заведения, так что отметить выпускной всей параллелью не получится. Дистанция между столами должна быть не меньше полутора метров, а сидеть за каждым столиком могут не больше 1-2 человек. В общем, о массовых праздниках и шумных прощаниях со школой пока придется забыть.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
МИД РФ прокомментировал предложение Украины обсуждать Донбасс без России
В ВОЗ рассказали, что повлияет на силу второй волны коронавируса
Больницы должны будут тестировать на коронавирус при плановой госпитализации
В США люди с оружием в руках встали на защиту ресторана русской кухни
Врач рассказал, может ли быть в России новый вплеск коронавируса
В Чувашии предотвратили теракт: найден тайник с самодельной бомбой
Протесты в США: полицейские выстрелили в продюсера Sputnik
Михаил Турецкий: Перенос даты голосования по поправкам в Конституцию на 1 июля является взвешенным решением
Украина заявила о недопустимости прямого диалога с ДНР и ЛНР
Эксперт спрогнозировал, как изменятся цены на нефть летом
Синоптики рассказали, когда наступит потепление в Москве
Врач объяснил, как отличить сезонную аллергию от коронавируса
Путин утвердил Основы политики в области ядерного сдерживания
ЦИК впервые показал бюллетень для голосования по Конституции
Правительство предполагает снижение ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 году
Названы условия проведения в российских школах выпускных очно
Эксперт пояснил, опасен ли астероид 163348 для Земли
В Минтруда планируют увеличить выплаты малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет
Мишустин назвал три этапа восстановления экономики
Российская нефть достигла максимальной за 20 лет цены
На Солнце завершилась серия самых мощных за последние три года вспышек
Российские спортсмены и общественные деятели зачитали преамбулу Конституции
Трамп разозлил духовенство фотографией с Библией
Болельщиков будут пускать на футбольные матчи только в масках и перчатках
Доктор Мясников рассказал об опасности дезинфекции подъездов
Назван срок открытия кинотеатров, музеев и театров в России после самоизоляции
Олег Николаев поручил подготовить проект реконструкции школы №2 в Цивильске
В России планируют начать массовую вакцинацию от коронавируса осенью
Старейший мужчина в мире раскрыл секрет своего долголетия