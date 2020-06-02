Выпускные "вживую" у школьников все-таки будут. Но не везде

Российские школьники все-таки смогут отметить выпускные в традиционном формате. Однако, сделать это могут выпускники только в тех регионах, которые уже вышли на третий этап снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса. Все остальные смогут отпраздновать прощание со школой в онлайн-режиме:

- 27 июня мы проведем федеральный выпускной вечер в онлайн-формате, который объединит выпускников от Калининграда до Владивостока, - рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. – Выпускники смогут посмотреть концерт, принять участие в розыгрыше призов и пообщаться по видеосвязи с популярными актерами и музыкантами.

Поскольку в большинстве регионов все еще сохраняется опасная эпидемиологическая ситуация, мы рекомендуем ученикам отметить выпускные в июне онлайн. А провести праздник в традиционном формате можно будет уже после окончания ЕГЭ или чуть позже.

В Москве и Санкт-Петербурге говорить о выпускных в привычном формате пока не приходится. Обе столицы только-только подошли ко второму этапу снятия коронавирусных ограничений. Поэтому похоже, что традиционные общегородские выпускные в Парке Горького и на Дворцовой площади в этом году не состоятся.

Но даже в тех регионах, где угроза коронавируса уже не так высока, выпускные должны будут проводиться с учетом всех требований Роспотребнадзора. Это не только масочный режим и регулярная дезинфекция, но и особые правила для кафе и ресторанов.Открыться могут только небольшие заведения, так что отметить выпускной всей параллелью не получится. Дистанция между столами должна быть не меньше полутора метров, а сидеть за каждым столиком могут не больше 1-2 человек. В общем, о массовых праздниках и шумных прощаниях со школой пока придется забыть.