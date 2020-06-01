2020-06-01T15:18:48+03:00
Общество

В Минпросвещения планируют разрешить школьникам проводить выпускные в очном формате

Выпускные вечера пройдут 27 июня
Юлия САЛЬНИКОВА
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Выпускные могут пройти в привычном форматеВыпускные могут пройти в привычном форматеФото: Евгения ГУСЕВА
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Выпускники 2020 года смогут проститься со школой как и предыдущие поколения выпускников - в очном формате, с праздником в актовом зале или на школьной площадке. В Минпросвещения планируют разрешить проводить торжества очно.

Ранее в ведомстве рекомендовали школам провести выпускные 27 июня в режиме онлайн, чтобы подростки не контактировали, а значит, не распространяли вирус - режим самоизоляции все еще действует во многих регионах страны.

- Надеюсь, что все восстановится, мы для этого все делаем. И как я уже говорил, мы планируем выпускной для тех, кто выходит из школы, провести в очном формате, привычном для всех формате,- приводит слова министра Сергея Кравцова РИА Новости.

В этом году из-за пандемии ЕГЭ будут сдавать не все школьники, а только те, кто планирует поступать в вуз. Стартуют экзамены для одиннадцатиклассников 29 июня, а закончатся 20 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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