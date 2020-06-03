2020-06-02T20:57:20+03:00
Анекдоты

Анекдоты: Пока жена спит, ты ни в чем не виноват

Лучшие анекдоты дня, 3 июня 2020 года
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Интересно, что победит после карантина: число разводов или рождаемость?

* * *

Сфотографировал купюру в пять тысяч на телефон - отправил по интернету на ремонт онлайн-школы.

* * *

- А ты чего ждал, что я сниму маску на первом свидании?! Я не такая.

* * *

Вы заметили, что люди, которые имеют с вами одну и ту же точку зрения, как-то красивее остальных?

* * *

Купил робот-пылесос. При первом же включении он отъехал от базы на пару метров, недовольно поводил жалом, сказал «уборка закончена», вернулся на базу и спит. Ну в принципе я его понимаю.

* * *

При разводе все имущество делится по справедливости, 90% - жене и 10% - ее адвокату.

* * *

- Ваш Вовочка бездельник! Он списывает у детей домашнее задание.

- Как? Они же все на удаленке?

- Он у вас еще и хакер.

* * *

Положила печенье в трех метрах от дивана. Так я хотя бы гуляю.

* * *

«Он говорил ей, что любит ее».

Вставьте слово «только» в любое место данного предложения и смотрите, как оно меняет смысл…

* * *

На вопрос журналиста, какая у вас самая заветная мечта, я честно ответил:

- Я мечтаю хотя бы на пару месяцев занять рабочее место какого-нибудь депутата. И не корысти ради, а чтобы рассчитаться с долгами, съездить раз в жизни на море, купить машину и пусть недолго, но получать деньги за то, что сплю на работе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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