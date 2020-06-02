2020-06-02T21:20:57+03:00
В мире

Антон Немцов - из Нью-Йорка: Мародеры грабят банки и магазины, но не простые, а - элитные. Американцы недовольны полицией

Сын известного политика - в беседе с нашим обозревателем Александром Гамовым
Александр ГАМОВ@gamov1
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Антон Немцов.Антон Немцов.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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- Алло, Антон! А вы сколько дней уже в Нью-Йорке?

- Я прилетел в Нью-Йорк 30 мая вечером.

Антон Немцов, сын известного политика - из Нью-Йорка: «Мародеры грабят банки и магазины, но - не простые, а элитные»

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- Город бурлит? Я о беспорядках...

- Первые дни, так получилось, никаких беспорядков не видел. Просто потому, что, по случайности, не ходил по тем улицам, где они происходили. Потому что они не на каждой улице, конечно же.

А вот сегодня, когда вместе с женой вышел на прогулку по Нью-Йорку, то увидел достаточно много всяких разбитых витрин, начиная от аптек, заканчивая даже витринами банков и разбитыми банкоматами. Видимо, оттуда вытащили деньги.

Фото: Антон НЕМЦОВ

Фото: Антон НЕМЦОВ

Чаще всего, конечно, эти вандалы (я их иначе назвать не могу),- громят магазины люксовой одежды и каких-то люксовых вещей, то есть - дорогих часов, дорогих сумок, - всё оттуда вытаскивают.

Это не какие-то там политические митинги, а, по сути говоря, - набеги мародеров.

- А что передают телеканалы, о чем пишут газеты, если говорить об этой теме?

- Знаете, я обычно черпаю информацию не из СМИ, а из рассказов людей.

Они говорят о том, что, конечно, это не революция и не гражданская война. Но - достаточно массовые акции, которые были вызваны ужасным событием, явившимся спусковым крючком для этих протестных событий.

(Речь - об убийстве полицейским чернокожего гражданина Джорджа Флойда в Миннеаполисе. - А.Г.)

Еще могу сказать, что полиция не очень активно борется с этими беспорядками. Конечно, они вроде пытаются что-то сделать, чтобы грабителей утихомирить, но не так прям, чтобы всё это решительно подавить, что, конечно, мне не совсем понятно.

Фото: Антон НЕМЦОВ

Фото: Антон НЕМЦОВ

Людям бы хотелось, чтобы полиция действовала более решительно.

Но люди очень сильно боятся всего этого, и им, конечно же, это не нравится.

- А что касается COVID, который царит в США в целом и в Нью-Йорке, в частности, до сих пор, - на что вы обратили внимание прежде всего?

- По поводу COVID...

Сейчас эта эпидемия уже уходит на второй план - по сравнению с уличными беспорядками. Я имею в виду, - по сравнению с тем, что людей волнует.

Хотя, конечно, все равно этот карантин достаточно усложняет жизнь. Потому что поесть можно, или - только заказав доставку еды на дом. Или - зайти в какой-то ресторан быстрого питания, при этом, поесть там нельзя, а надо обязательно брать еду с собой. То есть - это, конечно, для туристов не очень хорошо. Плюс закрыты многие магазины, которые, в принципе, могли бы быть для людей полезны.

Но радует, что 8-го июня вроде хотят уже смягчить этот карантин.

Кстати... Стоимость номеров в отелях в Нью-Йорке сейчас упала достаточно сильно.

- Почему?

- Ну - как? Если падает спрос, то, значит, чтобы как-то привлечь хоть сколько-то людей, - надо снизить цены...

- Антон, будьте, пожалуйста, внимательны.

- Хорошо. Спасибо!

«Я не могу дышать».Америка в огне! Всю страну охватили массовые беспорядки. А поводом для этого послужила смерть одного человека - Джорджа Флойда. Кто же он такой?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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