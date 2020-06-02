Бунт в США: мародеры съезжаются в Нью-Йорк, чтобы набить машину одеждой из разгромленных магазинов
В США карантин закончился настоящей «весной народов»: из-за убийства полицейским темнокожего в Миннесоте афроамериканцы начали митинги по всей стране. К ним присоединились и белые из числа левых активистов и всевозможных «борцов за социальную справедливость».
Поначалу мирный протест быстро стал неуправляемым, превратившись в побоище с мародёрствами и попытками захвата правительственных зданий вплоть до Белого дома (тот штурм был отбит спецназом, но толпа явно не потеряла запала).
Протест против расизма и насилия в Вашингтоне исчезает в пожарах и грабежах.
Самая тяжёлая ситуация сложилась в Нью-Йорке: местная «демократическая» администрация, в отличие от соседей, не стала закрывать город — и туда со всего Северо-Востока съехались мародеры (иной раз — не какая-то чернь, а вполне респектабельные люди с университетскими дипломами).
«Мирный протест» в Нью-Йорке привел к вандализму и мародерству.
В своём посте на фейсбуке ситуацию в «Большом яблоке» эмоционально описал местный житель Денис Фраевич:
В Нью-Йорке местная «демократическая» администрация, в отличие от соседей, не стала закрывать городФото: REUTERS
— Началось все с битья витрин по Бродвею, но народ быстро понял, что никакой ответной реакции нет, и можно грабить. Фактически власти города и штата расписались в бессилии и отдали Нью-Йорк на откуп мародерам, чтобы те спустили пар и успокоились.
В итоге народ съехался грабить магазины со всех окрестных штатов. Впервые увидел грабителей на дорогих тачках. Люди подъезжали на Мерседесах за $100 тысяч, шли брать одежду через разбитые витрины.
Фактически власти города и штата расписались в бессилии и отдали Нью-Йорк на откуп мародерамФото: REUTERS
Грабители перемещались малыми группами на скейтах, великах и скутерах. Когда на место приезжала полиция (а приезжала она далеко не всегда), их след уже простывал…
Все улицы завалены вешалками, коробками и прочей упаковкой. У магазина Leica валяются пустые коробки от их космически дорогой фототехники. Те, кто туда вломились, возможно, даже не знали, что это такое и сколько стоит. Грабители ходят, набивая награбленное в мешки, и совершенно никого не боятся.
Народ съехался грабить магазины со всех окрестных штатов.Фото: REUTERS
Полицейские никого не трогают и как бы вообще людей с ворованным не замечают, несмотря на очевидность происхождения и бирки с ценниками. Кое-где выставили патрули, но копы стараются не ходить по одиночке и перемещаются лишь большими группами. Им дана команда никого не трогать и хватать только тех, кто нападает на полицию, и против кого есть неоспоримые доказательства. Периодически слышны взрывы бензобаков подожженных машин: вчера около 60 машин. Сегодня, думаю, еще больше, — пишет наш соотечественник.
Полицейские никого не трогают и как бы вообще людей с ворованным не замечаютФото: REUTERS
Другие картины американского бунта вызывают смесь страха и недоумения. В Хьюстоне несколько десятков белых встали на коленях перед группой темнокожих. В Майами, Санта-Крусе, Портленде и многих других городах на колени перед народом встает и полиция. Это похоже на картины украинского майдана-2014 — но, в отличие от тех случаев, происходит добровольно.
В Хьюстоне белые американцы на коленях просят прощения у черных за годы расизма.
Или другая, пугающе знакомая, картина: толпа радостно прыгает (буквально), свергая памятник герою Гражданской войны в одном из южных городов.
К протесту афроамериканцев присоединились леворадикальные активисты и всевозможные «борцы за социальную справедливость»Фото: REUTERS
При этом многие задаются вопросом, не координирует ли кто-то протест — например, есть много фото-свидетельств, как на пути демонстрантов появляются поддоны с кирпичом, который сразу превращается в орудие восставших масс.
На фоне протестов в центре Лос-Анджелесе развернута Нацгвардия.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Протесты в знак солидарности с афроамериканцами вспыхнули и в Европе. Массовые митинги отмечены в Париже, Амстердаме, Мюнхене. Везде массовка протеста — мигранты, «социально близкие» к афроамериканцам из США.
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Еще вчера Штаты вместе со всей планетой сонно сидели на самоизоляции. Но нынче в Америке не расслабишься: в большинстве крупных городов - массовые беспорядки, мародерство, штурм зданий органов власти, словно в Киеве образца 2014 года. В основном бузят афроамериканцы, хотя немало и белых - всевозможных левых активистов, которые сражаются с «диктатурой капитала». С чего вдруг в США начался свой майдан? (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU