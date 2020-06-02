Бунт в США: мародеры съезжаются в Нью-Йорк, чтобы набить машину одеждой из разгромленных магазинов

В США карантин закончился настоящей «весной народов»: из-за убийства полицейским темнокожего в Миннесоте афроамериканцы начали митинги по всей стране. К ним присоединились и белые из числа левых активистов и всевозможных «борцов за социальную справедливость».

Поначалу мирный протест быстро стал неуправляемым, превратившись в побоище с мародёрствами и попытками захвата правительственных зданий вплоть до Белого дома (тот штурм был отбит спецназом, но толпа явно не потеряла запала).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/782457" frameborder="0"></iframe> Протест против расизма и насилия в Вашингтоне исчезает в пожарах и грабежах.

Самая тяжёлая ситуация сложилась в Нью-Йорке: местная «демократическая» администрация, в отличие от соседей, не стала закрывать город — и туда со всего Северо-Востока съехались мародеры (иной раз — не какая-то чернь, а вполне респектабельные люди с университетскими дипломами).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/782424" frameborder="0"></iframe> «Мирный протест» в Нью-Йорке привел к вандализму и мародерству.

В своём посте на фейсбуке ситуацию в «Большом яблоке» эмоционально описал местный житель Денис Фраевич:

В Нью-Йорке местная «демократическая» администрация, в отличие от соседей, не стала закрывать городФото: REUTERS

— Началось все с битья витрин по Бродвею, но народ быстро понял, что никакой ответной реакции нет, и можно грабить. Фактически власти города и штата расписались в бессилии и отдали Нью-Йорк на откуп мародерам, чтобы те спустили пар и успокоились.

В итоге народ съехался грабить магазины со всех окрестных штатов. Впервые увидел грабителей на дорогих тачках. Люди подъезжали на Мерседесах за $100 тысяч, шли брать одежду через разбитые витрины.

Фактически власти города и штата расписались в бессилии и отдали Нью-Йорк на откуп мародерамФото: REUTERS

Грабители перемещались малыми группами на скейтах, великах и скутерах. Когда на место приезжала полиция (а приезжала она далеко не всегда), их след уже простывал…

Все улицы завалены вешалками, коробками и прочей упаковкой. У магазина Leica валяются пустые коробки от их космически дорогой фототехники. Те, кто туда вломились, возможно, даже не знали, что это такое и сколько стоит. Грабители ходят, набивая награбленное в мешки, и совершенно никого не боятся.

Народ съехался грабить магазины со всех окрестных штатов.Фото: REUTERS

Полицейские никого не трогают и как бы вообще людей с ворованным не замечают, несмотря на очевидность происхождения и бирки с ценниками. Кое-где выставили патрули, но копы стараются не ходить по одиночке и перемещаются лишь большими группами. Им дана команда никого не трогать и хватать только тех, кто нападает на полицию, и против кого есть неоспоримые доказательства. Периодически слышны взрывы бензобаков подожженных машин: вчера около 60 машин. Сегодня, думаю, еще больше, — пишет наш соотечественник.

Полицейские никого не трогают и как бы вообще людей с ворованным не замечаютФото: REUTERS

Другие картины американского бунта вызывают смесь страха и недоумения. В Хьюстоне несколько десятков белых встали на коленях перед группой темнокожих. В Майами, Санта-Крусе, Портленде и многих других городах на колени перед народом встает и полиция. Это похоже на картины украинского майдана-2014 — но, в отличие от тех случаев, происходит добровольно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/782494" frameborder="0"></iframe> В Хьюстоне белые американцы на коленях просят прощения у черных за годы расизма.

Или другая, пугающе знакомая, картина: толпа радостно прыгает (буквально), свергая памятник герою Гражданской войны в одном из южных городов.

К протесту афроамериканцев присоединились леворадикальные активисты и всевозможные «борцы за социальную справедливость»Фото: REUTERS

При этом многие задаются вопросом, не координирует ли кто-то протест — например, есть много фото-свидетельств, как на пути демонстрантов появляются поддоны с кирпичом, который сразу превращается в орудие восставших масс.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/782473" frameborder="0"></iframe> На фоне протестов в центре Лос-Анджелесе развернута Нацгвардия.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Протесты в знак солидарности с афроамериканцами вспыхнули и в Европе. Массовые митинги отмечены в Париже, Амстердаме, Мюнхене. Везде массовка протеста — мигранты, «социально близкие» к афроамериканцам из США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В толпу протестующих в Миннеаполисе въехал украинец, поддерживающий Трампа

Водитель грузовика жертвовал деньги республиканцам и имел проблемы с законом (подробности)

Трампа от американского «майдана» спрятали в бункере

Еще вчера Штаты вместе со всей планетой сонно сидели на самоизоляции. Но нынче в Америке не расслабишься: в большинстве крупных городов - массовые беспорядки, мародерство, штурм зданий органов власти, словно в Киеве образца 2014 года. В основном бузят афроамериканцы, хотя немало и белых - всевозможных левых активистов, которые сражаются с «диктатурой капитала». С чего вдруг в США начался свой майдан? (подробности)