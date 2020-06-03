Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 3 июня 2020: 1842 человек заболели за сутки

Количество заболевших коронавирусом в Москве постепенно снижается, медики говорят, что пандемия отступает. По данным на 3 июня 2020 года, в городских больницах и лабораториях выявили 1842 новых случая заражения, в это же время полностью выздоровели – 3385 человека.

- Всего число заболевших за сутки в России увеличилось на 8536 в 84 регионах. Число заболевших в Москве 1842, в Московской области – 736 человек, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса в Москве.

В российской столице за последние сутки полностью выздоровели от коронавирусной инфекции еще 3385 пациента.

- Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 91 654, - сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Напомним, что все желающие москвичи могут пройти тест на наличие антител к COVID 2019. Тестирование бесплатно.

- Если вы прикреплены к одной из городских поликлиник, то запишитесь на анализ крови из вены на портале mos.ru. Для этого необходимо зайти в раздел «Здоровье», а в нем перейти к «Записи на прием к врачу». Далее в специальной вкладке «Кровь (антитела COVID-19)» выбрать удобную дату и время для тестирования, - рассказали в Департаменте здравоохранения Москвы.