Пандемия коронавируса приведет к росту супружеских измен

Что еще за новости, спросите вы: как связаны коронавирус и сексуальное поведение? Но для начала попробуйте ответить на вопрос почему идеалом доблести у мужчин считается любвеобильный мачо Дон Жуан? А главной добродетелью женщины является верность?

Ученые полагают, что у мужчин и у женщин в ходе эволюции сформировались разные стратегии репродуктивного успеха. Личный вклад мужчины в воспроизводство крайне незначителен. Иногда цена, которую он платит за появление ребенка, это всего лишь пять минут удовольствия. Поэтому представителям сильного пола довольно просто увеличить количество своего потомства: для этого надо оплодотворить как можно больше женщин. И многие мужчины потратили немало сил на решение этой непростой задачи: например, гарем императора ацтеков Монтесумы II насчитывал 4 тысячи молодых женщин.

А вот у девиц другая ситуация: даже если у красавицы будет много сексуальных партнеров это никак не влияет на увеличение числа детей - такое же количество она может родить и с одним мужчиной. Женщина инвестирует в появление ребенка гораздо больше времени и сил: девять месяцев она вынашивает ребенка и еще, как минимум, несколько лет должна заботится о нем. Поэтому у представительниц прекрасного пола репродуктивный успех связан не с количеством, а с качеством половых партнеров. Проще говоря, выгоднее хранить верность одному супругу, чтобы в обмен он заботился о своей благоверной, пока она вынашивает и воспитывает его детей.

Однако в этом правиле есть множество исключений. Например, на планете насчитывается 50 обществ, где многомужество (не путать с многоженством) является уважаемой культурной традицией. Обычай проживать с несколькими мужьями одновременно, укоренился в частности у прелестных дикарок из племени химбда в Намибии, яномами в Бразилии или экити в Нимибии и т.д. Да и в цивилизованных обществах дамы иной раз похаживают налево. По данным некоторых генетических исследований в США и странах Европы до 10 процентов отцов, как своих родных, воспитывают детей, которые их благоверные зачали от других мужчин. Дело отнюдь не в дурном воспитании. К этому женщин подталкивает ряд объективных причин. К примеру, отдаваясь более красивому, умному или успешному мужчине, ветреница может произвести на свет потомство с более качественными генами. Так сказать, изменяет мужу, чтобы улучшить свою породу.

Сара Хилл из Христианского университета Техаса и ее коллеги выдвинули гипотезу, что существует еще одна ситуация, когда с эволюционной точки зрения женщине выгодно иметь детей от разных сексуальных партнеров. Речь идет о времени, когда болезни и инфекции создают угрозу для здоровья. Если у тебя несколько детей от разных отцов, то в случае смертельной эпидемии увеличивается вероятность, что хотя бы один ребенок будет иметь генетический иммунитет к заразе. Исследование было опубликовано в 2015 году в журнале Journal of Personality and Social Psychology задолго до появления коронавируса. Поэтому нет никаких оснований подозревать, что ученые решили поспекулировать на теме Covid-19.

Чтобы подтвердить или опровергнуть эту гипотезу психологи провели в общей сложности 5 экспериментов. Устроены они были следующим образом: ученые набирали три группы девушек-студенток. Одной группе показывали слайд-шоу, где рассказывалось о появлении новых опасных болезней и угрозах, которые они несут, демонстрировались фотографии из реанимационных блоков, где пациентов спасали врачи в костюмах космонавтов (как сейчас при коронавирусе). Девушек из второй группы пугали экономическим спадом и безработицей. Третью группу кошмарили последствиями академической неуспеваемости. Затем барышни заполняли подробные опросники, где среди прочего надо было ответить сколько половых партнеров в идеале должно быть у женщины (так ставился вопрос в первом эксперименте). Во втором эксперименте изучалось влияет ли угроза эпидемии на стремление женщин к сексуальному разнообразию. После просмотра слайд-шоу им задавали вопросы типа: “ Хотела бы я заниматься сексом с множеством различных типов мужчин в моей жизни?”, “Вы согласны, что когда дело доходит до секса, то разнообразие придает остроту жизни?”...

Остается надеяться, что коронавирус будет побежден до того, как мужчины обзаведутся рогами.Фото: Shutterstock

- В ходе пяти экспериментов мы обнаружили доказательства того, что угроза смерти и болезни может играть важную роль в формировании у женщин стремления к сексуальному разнообразию, - говорит ведущий автор исследования Сара Хилл. - Страх перед экономическими трудностями или провалом на экзаменах такого эффекта не вызывал. Желание иметь бОльшее число половых партнеров, чаще высказывали женщины, у которых в истории болезни отмечены случаи серьезных заболеваний. Они больше боялись инфекций и увеличивая число партнеров неосознанно рассчитывали, что кто-то из потомства будет неуязвим для болезней. Женщины с хорошим здоровьем, чьи гены продемонстрировали способность сопротивляться болезням, не так сильно стремились к сексуальным экспериментам. Вероятно, благодаря собственным хорошим генам они могут позволить себе роскошь использовать старую добрую стратегию рождения детей от одного мужчины.

Остается надеяться, что коронавирус будет побежден до того, как мужчины в массовом порядке обзаведутся ветвистыми раскидистыми рогами.

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