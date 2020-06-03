Обыски в Российской венчурной компании связаны с инвестициями в американские стартапы

Силовики подозревают, что Российская венчурная компания (РВК), которая принадлежала и принадлежит государству, замешана в крупных инвестициях в американские стартапы.

Следователей ФСБ России заинтересовала архивная документация до 2017 года. Именно три года назад в РВК пришла новая команда, которая после аудита выявила и заявила в прокуратуру о серьезных нарушениях.

Тогда проверка указала, что РВК до 2010 года передавала средства в ряд международных фондов, которые в свою очередь инвестировали в американскую компанию Alion Energy более 20 миллионов долларов. Эта компания занимается развитием робототехники и солнечных электростанций в Калифорнии.

В афере подозревали бывшего инвестиционного директора РВК Яна Рязанцева, партнера Bright Capital, бывшего советника Анатолия Чубайса Михаила Чучкевича и экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова. Все они были ранее задержаны за мошенничество, а Абызов также еще и осужден за создание преступного сообщества.

Сегодня ряд источников указывает на то, что прошедшие обыски были связаны с новыми эпизодами, которые произошли с 2012 по 2016 год. Следствие ищет, как и кому из РВК перетекло еще несколько миллионов долларов.

В РВК отметили, что компания оказывает полное содействие следствию и работает в обычном режиме.