2019-03-27T23:46:52+03:00
Общество

В чем на самом деле виноват Абызов

Почему вместо домов в Италии наши господа министры не строят на свои деньги школы и больницы в русской провинции
Дмитрий ОЛЬШАНСКИЙЖурналист
Поделиться:
Что ж, теперь Следственный комитет - это их проблемыЧто ж, теперь Следственный комитет - это их проблемыФото: ТАСС
Изменить размер текста:

Понятия не имею, в чем на самом деле виноват господин Абызов - а до него Улюкаев, а до него Белых, а до него еще много-много других, - да и, честно говоря, неинтересно.

Зато я знаю другое.

Когда ты выезжаешь из Москвы - или, в самом лучшем случае, из крупного областного центра, но совсем не каждого, ох, ведь не каждому так повезло, - и едешь в Россию, ты, помимо красоты, видишь сплошную нищету, депрессию и руины.

Ты видишь хроническую нехватку даже не то что миллиардов, а каких-то тысяч рублей.

Все деньги уехали в Москву.

А из Москвы - в так называемый цивилизованный мир, спокойной ночи и удачи.

При этом у каждого министра, губернатора, мэра, генерала, вообще начальника чего угодно - с унылой предсказуемостью обнаруживаются родственники с европейскими и американскими паспортами, дом в Италии, дом в Лондоне, квартира в Майами etc.

И потому - если бы вместо всего этого в каждом городе Белеве Тульской губернии имелась бы школа Абызова, больница Абызова, дом престарелых Абызова, дорога, починенная усилиями Абызова, музей с подарками Абызова, усадьба, отреставрированная Абызовым вместо Италии (вход для туристов - по средам и пятницам), - то было бы интересно и важно, чтобы такой человек процветал на свободе.

Но эти люди выбрали "открытый мир".

А для России у них всегда есть один ответ: читайте Айн Рэнд, денег нет и не будет, кто смел - тот и съел, а у кого ничего нет - это его проблемы.

Что ж, теперь Следственный комитет - это их проблемы.

А мы будем ждать миллионеров, которые живут здесь, чьи семьи живут здесь, чьи деньги работают здесь, и кому до всего, что здесь происходит, есть дело.

В ТЕМУ

Абызов был самым богатым министром, у которого «нет ничего святого»

10 фактов об экс-чиновнике, задержанном за создание преступной группы и хищение 4 миллиардов рублей (подробности)

Михаил Абызов: из грузчика в министры.Бедный разнорабочий стал самым богатым министром. Но ненадолго. В нашем сюжете всё, что важно знать о карьере Михаила Абызова, арестованного за хищение 4 миллиардов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Михаил Абызов: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
У арестованного экс-полковника Захарченко обнаружены очередные миллионы
По данным Генеральной прокуратуры, высокопоставленный полицейский осыпал своих женщин драгоценностями и бриллиантами за десятки миллионов рублей, а на счетах подруг хранил более 2 500 000 долларов
Наталья Поклонская: 90-е растянулись. Нужно возвращать УБОП!
Экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская вместе с «КП» провела расследование самого громкого дела этого года — задержания сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. И объяснила, как бандиты попадают во власть
Новости 24
Boeing усовершенствовал систему маневренности 737 MAX
Захарова ответила на заявление Трампа о том, что «Россия должна убраться из Венесуэлы»
Адвокат Абызова подтвердил, что экс-министра могут отправить в СИЗО "Лефортово"
Эксперт прокомментировал заявление Трампа о том, что военнослужащие России должны покинуть Венесуэлу
В компании Nord Stream 2 опровергли отказ Дании по "Северному потоку-2"
Мэй заявила, что уйдет в отставку в обмен на поддержку соглашения по Brexit
В Сети появилось видео с вертолетом, который потерпел крушение в Казахстане
МИД РФ прокомментировал вердикт суда Литвы по событиям 1991 года
Американские запасы нефти за неделю увеличились на 2,8 млн баррелей
В "Нафтогазе" заявили, что Дания отказала "Северному потоку — 2"
Порошенко не исключил возможность двусторонних переговоров с Путиным
Экс-министр Абызов арестован на 2 месяца
Умер космонавт Валерий Быковский
В Казахстане потерпел крушение вертолет Минобороны страны, экипаж погиб
Владимир Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине
ООН рассматривает разные версии спасения беженцев из лагеря Эр-Рукбан
Трамп заявил, что Россия должна уйти из Венесуэлы
В аэропорту "Внуково" проводят проверку после звонка о минировании
ООН прокомментировала признание США Голан израильской территорией
СК: у Абызова есть недвижимость в Италии и Великобритании
Совфед и Госдума не согласовали отсрочку вступления в силу закона о хостелах до 1 октября
Извержение вулкана в Мексике запечатлели на видео
В Австралии мужчина случайно дважды выиграл в лотерею по 16 миллионов долларов
Защита Абызова предложила внести за него залог в размере миллиарда рублей
СК начал проверку в отношении суда Вильнюса, заочно приговорившего маршала Язова к 10 годам тюрьмы
Член Совфеда выступил против выхода фильма Лунгина о советских солдатах в Афганистане
Полиция проводит обыск в московском отделении «Яблока»
Больше 10 человек пострадали из-за утечки аммиака в Германии
ВЦИОМ: каждый пятый россиянин никогда не был в театре