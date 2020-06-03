«Вакцина для экономики»: станет ли национальный план действий эффективным рецептом?

Пандемия коронавируса поставила перед властями ряд важных задач: восстановление занятости, повышение доходов населения, компенсация потерь, рост инвестиций. Стала очевидной необходимость долгосрочных структурных изменений в экономике. Как все это осуществить? Как расставить приоритеты и соблюсти баланс между социальной и экономической сферами?

Профильные министерства, лидеры рынка, деловые союзы и объединения выработали стратегию восстановления деловой активности в стране.

5 июня в 15:00 на ресурсах фонда Росконгресс состоится обсуждение этой темы с теми, кто принял активное участие в разработке плана восстановления российской экономики.

Участники встречи:

Александр Калинин, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты РФ

Алексей Репик, президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»

Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ)

Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)

Модератор дискуссии: Алексей Бобровский, руководитель службы экономических программ телеканала «Россия 24»

Трансляция пройдет на YouTube-канале «Росконгресс-ТВ», в официальном аккаунте Фонда Росконгресс в Facebook и на ресурсах информационных партнеров.