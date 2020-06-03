2020-06-03T19:30:56+03:00
Общество

Аудиокнигу «Маленькие герои большой войны» можно приобрести со скидкой 20%

Истории, записанные голосами известных артистов и общественных деятелей, помогут современным школьникам лучше узнать и понять Великую Отечественную войну
Ольга БОРСКАЯ
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В аудиокнигу вошли 75 рассказов о юнгах, партизанах, медсестрах и снайперах, которым не было и 16 лет, когда в их жизнь пришла война.В аудиокнигу вошли 75 рассказов о юнгах, партизанах, медсестрах и снайперах, которым не было и 16 лет, когда в их жизнь пришла война.
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«Маленькие герои большой войны» - образовательный проект, призванный рассказать современным школьникам истории их сверстников, участвовавших в Великой Отечественной.

Дети в войну вносили свой вклад в общую Победу: трудились в тылу, помогали партизанам, а бывало - сражались на фронте плечом к плечу с солдатами.

- Тысячи несовершеннолетних мальчишек и девчонок в годы войны шли в военкоматы, прибавляли себе год-два и уходили защищать Родину, многие погибали за нее. Ребята собирали оставшиеся на поле боя винтовки, вели разведку, были связными в партизанских отрядах, спасали раненых красноармейцев, помогали устраивать подпольщикам побеги наших военнопленных из немецких концлагерей, - говорят авторы проекта.

В 2015 году благотворительным фондом Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» была выпущена книга «Маленькие герои большой войны». В ней доктор исторических наук, полковник, военный историк Аркадий Васильевич Никоноров собрал более 400 исторических подтвержденных фактов детского героизма во время Великой Отечественной. А мае 2020 года к 75-летию Победы по мотивам трилогии была выпущена одноименная аудиокнига.

В нее вошли 75 рассказов о юнгах, партизанах, медсестрах и снайперах, которым не было и 16 лет, когда в их жизнь пришла война. В записи аудиокниги приняли участие артисты и общественные деятели: Дмитрий Харатьян, Оксана Федорова, Александр Олешко, Леонид Кулагин, Елена Захарова, Регина Мянник, Станислав Дужников и многие другие.

Дмитрий Харатьян принял участие в записи книги

Дмитрий Харатьян принял участие в записи книги

В июне аудиокнигу «Маленькие герои большой войны» можно приобрести со скидкой 20% на сервисе ЛитРес. Для этого нужно воспользоваться промокодом DOBRO - он будет действовать до конца месяца

Часть средств от продажи книги будет направлена в фонд «Спешите делать добро!» на развитие проекта образовательного проекта «Маленькие герои большой войны».

Заказать аудиокнигу можно по ссылке

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