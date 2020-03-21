В России выходит аудиокнига о подвигах детей-героев Великой Отечественной

В этом году отмечается 75-летие Победы. Великая Отечественная война затронула буквально каждого жителя страны, оставила шрам в каждой семье. Плечом к плечу со взрослыми свой вклад в Победу вносили дети и подростки: трудились в тылу, помогали партизанам, бывало - сражались на фронте.

Рассказать о подвиге сверстников современным школьникам призван проект «Маленькие герои большой войны».

В 2015 году благотворительным фондом Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» была выпущена одноименная книга. В ней доктор исторических наук, полковник, военный историк Аркадий Васильевич Никоноров собрал более 400 исторических подтвержденных фактов детского героизма. Это истории школьников, чье детство украла война и кому пришлось сражаться - на земле и под землей, в небе и на море, в блокадном Ленинграде и в тылу. Аркадий Васильевич и сам - ветеран великой Отечественной, с 11 лет он воевал в партизанском отряде на Брянщине.

Аудиокнига будет выпущена в честь 75-летия Победы в виде подарочного мультимедийного диска и будет также доступна на онлайн-площадках.

А в этом году на основе материалов сборника будет выпущена аудиокнига. Ее авторы надеются, что запись поможет восстановить память поколений и рассказать о массовом героизме детей, которые наравне со взрослыми отстояли свою страну и мир на земле от фашизма.

Обращение Оксаны Фёдоровой. Аудиокнига Маленькие герои большой войны .В честь 75-летия Великой Победы благотворительный фонд Оксаны Федоровой Спешите делать добро! выпускает аудиокнигу Маленькие герои большой войны

- С каждым годом война все дальше, и все меньше среди нас живых свидетелей Победы, тех, кто принимал участие в защите нашей Родины. Дети, чье детство было опалено войной, показали такие примеры мужества и героизма, которыми по праву гордится наш народ, наша великая Родина – Россия. Наш долг помнить о них, восстановить из небытия имена маленьких героев, - говорит основатель фонда, Мисс Вселенная Оксана Федорова.

В записи книги принял участие заслуженный артист РФ Дмитрий Харатьян

В записи рассказов приняли участие народный артист России, заслуженный артист РФ Дмитрий Харатьян, заслуженный артист РФ Александр Олешко, председатель политической партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, заслуженный артист России Валерий Яременко, актер Дмитрий Миллер, заслуженный артист РФ Вадим Колганов, актриса, попечитель фонда Регина Мянник, актрисы Елена Захарова, Карина Мишулина, Мария Берсенева, Юлия Такшина с сыном Федором Антипенко, заслуженная артистка России Инна Гинкевич, народный артист Республики Татарстан Айдар Ахметов, певец и композитор Андрей Ковалев, радиоведущий Алексей Сигаев, меценат фонда Вадим Меркин с дочерью Марией, студенты МГХУ им. Л. М. Лавровского, солисты БДХ им. В. С. Попова и другие.

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов

Аудиокнига будет выпущена в честь 75-летия Победы в виде подарочного мультимедийного диска и будет также доступна на онлайн-площадках.

В рамках проекта «Маленькие герои большой войны» также проводится Всероссийский конкурс «Спасибо маленькому герою», высадка Аллей памяти детей-героев, тематические уроки мужества в школах.