Анджелина Джоли: «Я никогда не стала бы встречаться с мужчиной, зная, что он со мной изменяет жене»

После того, как ей исполнилось 40, Анджелина Джоли взяла долгую паузу в работе: с 2015 по 2019 год, между «Лазурным берегом» и второй «Малефисентой», в прокат не вышло ни одного фильма с ее участием. Только рекламные ролики и «Кунг-фу панда 3», где она в очередной раз озвучила Тигрицу. Этот период был едва ли не самым сложным в ее жизни: она разошлась с Брэдом Питтом, с которым провела вместе 12 лет, одна воспитывала шестерых детей (для кинозвезды это так же сложно, как для обычной домохозяйки), упустила множество выигрышных ролей…

Не изменилось главное: она по-прежнему самая знаменитая актриса в мире. И, возможно, по-прежнему самая красивая в этом мире женщина.

«Я ДЕЛАЛА САМЫЕ ДУРНЫЕ ВЕЩИ»

Сейчас даже странно вспоминать, что в конце 90-х Джоли считалась одной из самых скандальных голливудских девушек. Она рассказывала журналистам то о своей любви к ножам (которыми то ли резала себя, потому что из-за депрессии любила причинять себе боль, то ли использовала в сексуальных играх - а, впрочем, одно другому не мешало), о своих экспериментах с наркотиками, о своей бисексуальности (у нее был роман с актрисой и моделью Дженни Шимицу, в которую она «влюбилась с первой секунды», и за которую «вышла бы замуж, если бы уже не была замужем» за актером Джонни Ли Миллером), о своей любви к брату Джейми (которого поцеловала в губы на церемонии вручения «Оскаров»). Она набила себе на теле миллион татуировок. Ходили - и до сих пор ходят - слухи о том, что она страдает от анорексии (одна из татуировок - латинская фраза «Quod me nutrit me destruit» – "То, что меня питает, меня разрушает»). В интервью она говорила: «Я делала самые дурные вещи. И я все еще плохая девочка. По множеству причин я вообще не должна сейчас находиться перед вами».

Джоли в 2000 годуФото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2000-м она выскочила замуж за актера Билли Боба Торнтона, которого вроде как увела от актрисы Лоры Дерн, делилась с журналистами впечатлениями об их «безумном сексе» и рассказывала, что носит на груди кулон, в котором находится кровь супруга. В таблоидах тогда делали ставки - сколько продлится их брак? Он продлился меньше трех лет - в 2003-м они развелись так же стремительно, как и поженились. Джоли потом объясняла: «Все переменилось буквально за ночь. Вдруг оказалось, что у нас нет ничего общего. Это страшно, но такое случается, когда у тебя с кем-то отношения, а ты еще толком не узнала саму себя».

Казалось, что выходки продолжатся: в 2005-м стало известно, что Брэд Питт, ее партнер по фильму «Мистер и миссис Смит», ушел к ней от законной супруги Дженнифер Энистон. Но сама Джоли подчеркивала, что не разбивала их брак и никогда не стала бы встречаться с мужчиной, зная, что он изменяет с ней жене. По ее словам, она достаточно натерпелась в детстве - ее отец Джон Войт изменял ее матери, актрисе Маршелин Бертран, и с тех пор она не может простить мужчинам измены ни в каком виде: «Если бы я вступила в интимную связь с женатым мужчиной, наутро просто не могла бы смотреть на себя в зеркало». К тому моменту она уже сильно переменилась - как считается, из-за того, что очень серьезно увлеклась благотворительностью: во время съемок в бедных странах она была потря

Ее развод с Брэдом Питтом до сих пор любимая тема сплетниковФото: GLOBAL LOOK PRESS

сена нищетой и бесправием тамошних жителей, и поклялась помогать им, чем может.

КАК ЙЕМСРАХ СТАЛА ЗАХАРОЙ

Как известно, Джоли - многодетная мать: у нее трое биологических детей и трое приемных. Недавно она написала колонку для журнала Time, в которой признавалась, что в юности «никогда даже не думала о том, что когда-нибудь может стать чьей-нибудь мамой». «Молодость у меня была сложная… Я помню момент, когда решила стать матерью. Любить было не сложно. И посвятить себя кому-то другому, кто станет для меня важнее жизни - тоже. Сложно было другое: осознавать, что отныне мне всегда нужно будет заботиться о том, чтобы у ребенка все было в порядке. Управляться со всем этим - от еды и школы до лекарств, со всем, с чем придется. И быть терпеливой».

Джоли - многодетная мать:Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стать матерью она решила в 2001-м, еще будучи замужем за Торнтоном. Тогда Анджелина несколько раз побывала в Камбодже, сначала на съемках «Лары Крофт», потом в качестве посла Агентства по делам беженцев ООН, и однажды в сиротском приюте увидела младенца по имени Рат Вибол, родившегося в какой-то местной деревне. Вскоре они с Торнтоном подали документы на усыновление. Имя ребенку заменили на Мэддокс Чиван.

В январе 2005-го Джоли удочерила шестимесячную эфиопскую девочку по имени Йемсрах (она появилась на свет после того, как ее мать была изнасилована незнакомцем, и отдана в приют, когда стало ясно, что ее не прокормить. Имя Джоли заменила на Захару). А в следующем году Анджелина родила свою собственную дочь Шайло Нувель. В 2007-м появился третий ребенок - трехлетний вьетнамец Фам Куан Санг из сиротского приюта в Хо Ши Мине (он получил новое имя Пакс Тьен), а в 2008-м на свет появились близнецы Нокс Леон и Вивьен Маршелин.

Больше всего вопросов у желтой прессы вызывает Шайло (слева)Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Больше всего вопросов у желтой прессы вызывает Шайло, которой на днях исполнилось 14 лет. С детства она любила одеваться в мужскую одежду и якобы требовала, чтобы окружающие звали ее Джоном. Разобраться, насколько это серьезно, очень сложно: Джоли и Питт не вдаются в подробности, а журналисты наворачивают вокруг девочки множество фантазий. В конце прошлого года появилась информация, что Шайло проходит гормональную терапию, готовясь к смене пола - но никаких подтверждений этому не последовало. В этом году стало известно, что она перенесла операцию - но потом оказалось, что Шайло страдала от остеохондропатии головки бедренной кости, и именно от этого ее лечили хирурги. Так или иначе, Шайло уже называют «LGBT-идолом» - представители меньшинств уверенно записали ее в трансгендеры.

«МЫ С БРЭДОМ ЗАБОТИМСЯ ДРУГ О ДРУГЕ»

Ее развод с Брэдом Питтом до сих пор любимая тема сплетников - хотя расстались они уже четыре года назад. Как всегда в случае с этой парой, отделить правду от журналистского вымысла невероятно трудно. Говорили, что Питт много пил, поднимал руку на их приемного сына Мэддокса, и она испугалась за благополучие детей… Что совершенно точно, так это то, что расставание для обоих было крайне болезненным.

Джоли через несколько месяцев после него дала большое интервью журналу Vanity Fair. Выяснилось, что после разрыва с мужем она с детьми жила буквально на чемоданах, скитаясь по съемным квартирам, потом решила быстро купить какой-нибудь дом, и приобрела особняк, некогда принадлежавший легендарному режиссеру Сесилу Блаунту Де Миллю (он был выставлен на продажу за 25 миллионов долларов). Джоли приняла журналистку в этом доме всего через четыре дня после того, как в него перебралась. Оказалось, что она практически не ориентируется ни в самом здании, построенном в 1913 году (в нем шесть комнат и 10 ванных, а его общая площадь - более тысячи квадратных метров), ни в прилегающей территории размером в два с лишних акра. Вообще она признавала, что не является специалисткой по домашнему уюту: «Оформлять дом, покупать всякие вещи - этим всегда занимался Брэд». (В другом интервью она говорила, что абсолютно не умеет готовить, не в состоянии даже сварить спагетти, и что ее сын Пакс, которому тогда было 11, у плиты проявляет гораздо больше кулинарных талантов).

Актриса в Бангладеше с гуманитарной миссиейФото: GLOBAL LOOK PRESS

Тем не менее, она выглядела вполне счастливой. А про Питта дипломатично говорила: «Мы заботимся друг о друге и о нашей семье, мы оба движемся к одной цели». С тех самых пор журналисты всего мира мечтают, чтобы они воссоединились, но пока подвижек в этом направлении никаких: если верить сплетникам, Питт, наоборот, снова сближается с первой женой Дженнифер Энистон.

Так или иначе, сейчас Джоли вроде бы пришла в себя и наконец вернулась в кино: после «Малефисенты: владычицы тьмы» подряд выйдут фильмы «Уходи» (полуфантастическая история одновременно по мотивам «Питера Пэна» и «Алисы в стране чудес»), криминальная драма «Те, кто желает мне смерти» и очередной фильм из «вселенной Marvel» - «Вечные».

А про себя она в интервью говорит: «У меня есть татуировка, «Молюсь за диких сердцем, которых держат в клетках». Я ее набила, когда мне было 20. Мы были вдвоем с мамой, ехали с ней на ужин, я чувствовала себя потерянной, а она мне рассказывала, как общалась с Теннесси Уильямсом и как ей понравились эти его слова. Мы заехали в тату-салон, и я сделала себе тату на левой руке… Что-то дикое во мне все еще есть, это часть меня, и это нормально. Я вижу столько красоты в других людях. Не тогда, когда они пытаются притвориться чем-то, чем не являются, чем-то, далеким от их настоящих «я». Не когда они причиняют боль другим. Не когда они лгут. Я вижу красоту в диких. Эмоциональных, открытых, ищущих, стремящихся к свободе. Честных. Потому что все остальное - клетка, в которой жить невозможно».

Джоли на премьере фильма "Малефисента: Владычица тьмы"Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПЯТЬ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ ФИЛЬМОВ

"Девушка с нарушениями" (в русском прокате – "Прерванная жизнь, 1999). Первый и пока единственный фильм, за который Анджелина получила "Оскар".

"Лара Крофт: расхитительница гробниц" (2001)

"Мистер и миссис Смит" (2005)

"Особо опасен" (2008)

"Малефисента" (2014)

КСТАТИ

Анджелина Джоли: «Идея о том, что кому-то могу казаться секс-символом, кажется мне смехотворной»

Три года назад Анджелина Джоли сказала в интервью журналистке из Vanity Fair, что ее кожа стала суше, и она стала замечать все больше седых волос. «Не знаю, что это - менопауза, или просто итоги того года, который я прожила. Сама идея, что я могу кому-то казаться секс-символом, кажется мне смехотворной… Но на самом деле я сейчас в большей степени чувствую себя женщиной (подробности)