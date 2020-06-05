Вопрос дня: Можно ли научить патриотизму?

Сергей ГОНЧАРОВ почетный президент ассоциации ветеранов «Альфы»:

- Я родился в СССР, нас сама жизнь учила, страна. Патриотизм был в крови - с отцами и дедами, пришедшими из Берлина. Мне с трудом верится, что насильно можно патриотизм воспитать. И кто сказал, что преподаватели будут настоящими патриотами? Государство должно быть великим, вести к победам - тогда за эту Родину все встанут горой. Без всяких уроков патриотизма.

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:

- Будет обратный эффект. Я вспомнил Герцена, который рассказал, что в его поколении выросла плеяда атеистов. А потому, писал Герцен, что взрастил нас батюшка, который преподавал закон божий вечно пьяным. Насильственно, считаю, внедрить патриотизм не получится...

Анатолий ВАССЕРМАН, знаток и ведущий:

- Патриотизм - чувство естественное. Всем существам свойственно любить места, где они родились и выросли. У человека это чувство сложнее. Для меня и Таллин, где я был один день, - моя родина. Как и Владивосток, где бывал по делам, и Брест, где не был никогда, - это часть моей родины. Патриотизм - представление о том, как его Родина развивалась. Тут не только география, но и история. Да, патриотизму нужно учить, но не навязывая. Не кричать «люби родину, а то хуже будет».

Борис КУПРИЯНОВ, профессор МГПУ:

- Патриотизм - это идентификация себя со страной, где ты живешь. С историей, природой, культурой. Можно ли этому научить? Это слово не очень походит. Это скорее воспитание. А им занимаются все страны мира.

Андрей ЛАМАНОВ, летчик, посадивший аварийный Ту-154 и спасший 81 человека:

- Научить нельзя. Все начинается с семьи - смотришь на родителей, как они относятся к твоему городу, стране. Если в семье заложено - не перевоспитаешь.

Андрей ГОЛОВАТЮК, Общероссийская организация «Офицеры России».

- Нас патриотизму учили на уроках начальной военной подготовки. На сюжетах из нашего славного прошлого, из Великой Отечественной. Патриотизм - это комплексное воспитание. Походы в музеи, участие в поисковых отрядах. Только так получится вырастить патриота.