В Москве за взятку задержан начальник отдела Минпромторга и трое посредников

Следственный комитет России ходатайствует в Хамовническом суде об избрании меры пресечения фигурантам нового дела о взятках. Среди подозреваемых в махинациях - начальник отдела технического сотрудничества департамента оборонно-промышленного комплекса Департамента Министерства промышленности и торговли России Ризван Гайрбеков.

Государственный советник Российской Федерации третьего класса обвиняется в получении двух особо крупных взяток.

- Главным следственным управлением СК России по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении сотрудника Минпромторга и трёх посредников, предусмотренных ч.6 ст. 290 УК РФ, ч.5 ст 291 УК РФ и ч.4 ст.291.1. УК РФ, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

В ведомстве отметили, что Министерство промышленности и торговли Российской Федерации оказывает содействие следователям Главного управления.

По информации близкой к следствию, вместе с Гайрбековым в Минпромторге были задержаны предполагаемый взяткодатель (нижегородский предприниматель) и посредник во взяточничестве, который пошел на сделку со следствием и дал показания.

По сообщениям ряда СМИ посредником в этой взятке стал замначальника второго управления по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Сергей Гармаш.