2020-06-05T10:50:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 5 июня 2020: 1855 человек заболели за сутки

Оперштаб озвучил данные про новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 5 июня 2020 года
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Такие данные утром приводит оперативный штабТакие данные утром приводит оперативный штабФото: Артем КИЛЬКИН
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В Москве третьи сутки подряд количество заболевших не превышает показатель 2000 человек. За последние сутки выявлено 1855 новых случаев заражения, в это же время в столице полностью выздоровели – 2643 человека.

- Всего число заболевших за сутки в России увеличилось на 8726 в 85 регионах. Число заболевших в Москве 1855, в Московской области – 762 человека, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса в Москве.

Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться, с каждым днем приближается к 100 тысячам.

- Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 97 358, - сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Напомним, что москвичи могут бесплатно сдать тест на наличие антител к COVID 2019, а также плазму крови, если уже переболели коронавирусом.

- Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет. У него не должно быть хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С, - напомнили в Департаменте здравоохранения Москвы.

Напомним, что Москва готовится к поэтапному снятию ограничений до 1 июля. Уже 8 июня бизнесмены получат графики открытия своих предприятий.

- Максимум ограничений, которые существуют сегодня в городе, можно будет снять, - сказал мэр города Сергей Собянин.

Оперштаб озвучил данные про новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 5 июня 2020 года

Оперштаб озвучил данные про новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 5 июня 2020 года

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ИСТОЧНИК KP.RU

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