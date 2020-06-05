2020-06-05T10:39:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 5 июня 2020: 8 726 человек заболели за сутки

Оперштаб озвучил данные про новые случаи заражения коронавирусом в России на 5 июня 2020 года [обновляется]
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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акие данные на утро приводит оперативный штабакие данные на утро приводит оперативный штабФото: Иван МАКЕЕВ
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По данным оперативного штаба, в России на 5 июня выявили 8726 заболевших коронавирусом в 85 регионах. Всего в стране с начала пандемии зафиксировано уже более 449 тысячи заболевших.

В оперативном штабе по предотвращению коронавируса уточнили, у 37,1% заболевших не было клинических проявлений болезни.

Больше всего заболевших выявили в следующих регионах: в Москве – 1855 человек, в Московской области - 762, Санкт-Петербурге – 378, Нижегородской области – 330, Свердловской – 251, Ростовской - 196, Красноярском крае – 173, Смоленской – 150, Волгоградской – 128, Воронежской – 126.

- Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 449 834 случая коронавируса в 85 регионах, за сутки полностью выздоровели 8057 человек. За весь период зафиксировано 5528 летальных исходов, выздоровели 212 680 человек, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

За последние сутки в стране провели 320 тысяч тестов на COVID 2019, а всего за время пандемии – 12 млн тестов. Под медицинским наблюдение в целом в стране остаются на сегодняшний день 317 тысяч человек.

В мире на утро 5 июня зарегистрировано 6 683 324 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Прирост за сутки составляет 129 879 случаев, что является 1,98%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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