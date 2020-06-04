Сергей Собянин: С 1 июля мы сможем снять большинство ограничений

Мэр города Сергей Собянин 4 июня в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, когда город начнет жить обычной жизнью.

- Несмотря на эпидемию, на угрозу коронавируса, все равно должны приспосабливаться и жить нормальной жизнью. Санитарные ограничения и меры по самосохранению людей – они будут оставаться, мне кажется, еще ни один месяц точно. Но вот вернуться к нормальной жизни, включая работу ресторанов, кафе, гостиниц, всего туристического бизнеса, фитнес-центров, проведения свадеб – все это нужно шаг за шагом возвращать, - сказал Сергей Собянин.

Бизнесмены, по словам мэра города, просят более точные даты открытия. Сегодня уже такой график власти Москвы начнут составлять.

- Думаю, что с учетом того, как мы проживем эту неделю, уже в понедельник о таком графике поэтапном можно будет сказать. Более того, такой график можно составить на весь июнь. То есть поэтапно до 1 июля максимум ограничений, которые существуют сегодня в городе, можно будет снять, - сказал Сергей Собянин.

Снятие ограничений будет зависеть напрямую от того, в какой ситуации будет находиться город, как будет распространяться коронавирус, не будет ли всплесков.

- Конечно, по праздникам все соскучились, но о массовых фестивалях говорить рано, а ярмарки выходного дня откроются уже в эти выходные. Они расположены во всех районах Москвы. Книжная ярмарка, которая пройдет на Красной площади, - это все же больше торговая история и я не думаю, что она вызовет большое столпотворение людей, - сказал Сергей Собянин.