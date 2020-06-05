Ученые проверили, всегда ли собака приходит на помощь своему хозяину

Подавляющее большинство собаководов свято уверено в том, что пес является их настоящим другом и только ждет не дождется, чтобы доказать преданность своему хозяину. Но есть и циники, которые считают, что барбосы созданы для того, чтобы жрать, грызть ботинки в прихожей и выгуливать своего хозяина во время коронавирсусной самоизоляции на законных основаниях. Психологи из университета Аризоны во главе с аспирантом Джошуа Ван Буром решили проверить, действительно ли собака сможет спасти своего хозяина, если тот попадет в беду. Для этого исследователи провели серию экспериментов, в которых приняло участие 60 хвостатых участников и их владельцев. Ни один из шариков до начала экспериментов не проходил специального курса дрессировки.

Чтобы понять мотивы действий собак, экспериментаторы придумали три вида тестов. Они соорудили коробку с отверстиями, которая закрывалась легкой пластиковой панелью. Никаких замков и задвижек не было, чтобы открыть коробку достаточно было толкнуть ее лапой или носом. В одном эксперименте (тест на еду) внутри коробки помещали угощение - сухой корм с кусочками хот-дога. Здесь проверялось насколько вообще собаки способны открыть коробку ради вкусняшек (псов не кормили в течении 4 часов перед экспериментом). В ходе другого испытания, внутрь коробки залезал хозяин и спокойным голосом вслух читал выдержки из журнала (контрольный тест). И, наконец, в тесте на спасение хозяин внутри коробки включал все свое актерское мастерство, демонстрировал, что он попал в ловушку из которой не может выбраться и звал своего питомца на помощь.

Только 20 собак из 60 смогли выручить своего владельца из западни.

- Тридцать процентов питомцев пришли на выручку хозяину - это много или мало? - задается вопросом ведущий автор исследования Джошуа Ван Бур. - На первый взгляд эти цифры не впечатляют. Но если внимательно проанализировать результаты, то мы увидим, что люди действительно много значат для этих животных.

Во-первых, хозяин оказался для питомцев важнее еды. Если хозяина вызволили 20 барбосов, то в пищевом эксперименте, только 19 собак добрались до еды. А во-вторых, что самое интересное: в контрольном тесте, где хозяин спокойно читал журнал и не требовал помощи, его все равно “спасли” 16 питомцев. Исследователи полагают, что собаки сделали это потому что были недовольны тем, что их разлучили с предметом своего обожания.

С другой стороны: 16 собак “спасли” хозяев, когда этого не требовалось и только 20 смогли прийти на выручку в нужный момент. Может быть, собаки не так умны, как нам кажется?

Ван Бур считает, что все гораздо сложнее. То, что две трети собак не смогли открыть коробку во время теста на еду, когда были голодны, говорит о том, что для спасения хозяина мало одной мотивации. Ее было хоть отбавляй, когда собакевичи пытались добраться до лакомства. Да и выручить хозяина из беды хотели не только 20 отличившихся собак, а гораздо больше. Психологи замеряли уровень стресса у животных во время всех трех экспериментов (признаками стресса считались тревожное поскуливание, лай, обнюхивание клетки, беспокойная беготня взад-вперед) - самым высоким он был в тесте на спасение. Но помимо желания крайне важен другой фактор: знать каким образом ты можешь помочь. Авторы подчеркивают: из тех четвероногих героев, кто смог открыть дверь во время теста на еду, 84% собак сумели вызволить хозяина из “ловушки”.

Итак, готовность помочь человеку заложено в собаках, считает Ван Бур. Задача человека научить своего питомца, как это можно сделать. Иначе в самый драматический момент, пес - при всем желании прийти на выручку, окажется в растерянности.

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