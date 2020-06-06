Били и будут бить: самые оригинальные татуировки футболистов

По татуировкам футболистов можно изучать всю их жизнь и карьеру. На телах игроков набиты даты их рождения, свадьбы, имена детей и даже нарисованы повторы голов. А, иногда, глядя на полуобнаженных спортсменов, хочется перекрестится – так много на них татуировок Иисуса Христа и распятий. Так откуда взялась мода в мире футбола полностью разрисовывать свои тела? И что могли бы набить у себя российские звезды?

Во всем виноват Бекхэм?

Вы же помните Дэвида Бекхэма? Того парня, который ничего не выиграл со сборной Англии, а из международных трофеев у него всего лишь одна победа в Лиге чемпионов? Но именно Бекхэм – человек, который навсегда изменил футболистов, превратил их в настоящих поп-звезд современности. Старине Дэвиду уже 45 лет, уже лет десять он не выходит на поле. Но до сих пор любой игрок от 16 и старше невольно старается подражать ему. И в том, как подавать себя людям, и в манере стильно одеваться, и, конечно, в привычке украшать себя татуировками. Именно вслед за Бекхэмом весь футбольный мир вот уже более двадцати лет забивает себя тату с разным смыслом.

На теле самого Дэвида 55 татуировок: имена жены Виктории и четверых детей - Бруклина, Ромео, Круза и Харпера, Иисус с тремя херувимами (херувимы – сыновья Бекхэма), глубокомысленные высказывания… По татуировкам этой футбольной звезды создаются целые путеводители. И повторяя вслед за Бекхэмом, все футболисты разукрашивают свою кожу тремя основными сюжетами:

- Семья

- Религия

- Футбол

Всего на теле Дэвида Бэкхема насчитывается 55 татуировок.Фото: EAST NEWS

Семья

Имена жен, детей и родителей, их портреты, даты рождения… Все это можно встретить на коже футболистов – их тела иногда похожи на их же страницу в Википедии. Один из самых известных примеров – Лионель Месси. На спине аргентинца красуется портрет его бабушки (она привела Лео в футбол), на ноге – отпечаток ладони первенца, на пальцах – дата свадьбы, чуть повыше паха – отпечаток губ жены Антонеллы. Кстати, еще одна история про Месси: он боялся делать тату, и вначале послал к мастеру свою девушку. И только убедившись, что это не так больно, сам лег под иглу тату-машинки.

Татуировка Лионеля Месси.Фото: REUTERS

Но есть и более оригинальные напоминания о семье на телах игроков. Серхио Рамос, например, набил плюшевого кролика – любимую игрушку сына.

sergioramos Серхио Рамос

Религия

Художественно оформленному на телах футболистов набору распятий, изображений Иисуса, Девы Марии и других святых ликов может позавидовать иная церковь. Все объясняется просто. Футболисты – народ очень суеверный, они понимают, что большая часть их карьеры зависит от удачи, и подспудно стараются таким образом привлечь светлые силы на свою сторону.

Но есть и оригинальные примеры демонстрации религиозности. Федор Смолов - один из самых ярких российских игроков как во время матчей, так и после них, когда приходит пора меняться футболками. На его груди изображена кирпичная стена с надписью Faith - «вера» в переводе с английского. Во время ЧМ-2018 эта тату признавалась многими зарубежными изданиями чуть ли не самой оригинальной на турнире. Но кроме нее у Федора еще множество татуировок, и среди набита молитва «Отче наш», а так же надпись «Мы русские – с нами Бог». Интересно, перевели ли ее в Испании, где сейчас Смолов защищает цвета «Сельты» из Виго.

Федор Смолов после игры "Россия - Уругвай" чемпионата мира 2018 г. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Футбол

Тут тоже полно пространства для творчества. Есть и кубки, и памятные даты карьеры футболистов, и номера, под которыми они играют. А иногда встречаются целые художественные полотна. Вы видели спину Лероя Сане? Там огромная картина, как он забивает свой первый гол в Лиге чемпионов за «Манчестер Сити». У бразильца Неймара из французского ПСЖ есть автобиографичная тату, на которой маленький мальчик сидит с мячом и смотрит на бедные бразильские фавелы, мечтая как он вырвется из этого мира.

Расписная спина Лероя Сане.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Но одна из самых оригинальных футбольных татуировок – у Даниэле де Росси. Итальянец на ноге набил себе «дорожный знак» - треугольник-предупреждение, в котором один человечек идет в жесткий подкат и наносит травму другому.

Какие бы тату могли набить себе российские футболисты

Александр Кокорин – стул из «Кофемании»

Мятежный форвард, в отличие от своего друга Мамаева, не любитель татуировок. В одном из своих интервью Кокорин рассказал, что берет пример с Криштиану Роналду. «Я слышал, что Роналду не делает татуировки, потому что в ином случае нельзя быть донором крови. Когда я это узнал, то подумал: «Как же так? А если родным потребуется твоя кровь? Это неправильно». Поэтому татуировок у меня нет», - рассказывал Кокорин.

Но если вдруг Александр захочет набить что-то себе со смыслом, то вполне может взять тот самый стул, которым он размахивал в «Кофемании» и чуть было не сломал себе карьеру. Неплохо было бы, чтобы злополучную мебель переплетала надпись «Dura lex, sed lex» – «Закон суров, но это закон» (лат).

Артем Дзюба – главный жест ЧМ-2018

Дзюба – еще один ярый противник тату. «Бог нас создал такими, какие мы есть. Может, меня кто-то осудит, но для меня это метка дьявола», - говорит Артем. Но татуировки с изображением с ЧМ-2018, где Дзюба в своем фирменном жесте салютует тренеру Черчесову после забитого гола, уже разошлись по телам фанатов.

Александр Головин – Калтан

Полузащитник сборной России и «Монако» сейчас играет в самом пафосном городе Европы – в Монте-Карло. Но все время не забывает о своем родном Калтане – городке в Кемеровской области. Даже на самоизоляцию Александр приехал в город детства, и здесь впервые за последние 6 лет отпраздновал свой день рождения. Так что если Головин захочет памятную тату о своих корнях, Калтан вполне подойдет.

МАМАЕВА «ИСПОРТИЛА»ЖЕНА?

«Когда мы с ним познакомились, он был «чистый»

Павел Мамаев – самый большой любитель тату в российском футболе. Многие беспокоились, как хобби игрока воспримут на зоне. Но все обошлось. А потом выяснилось, что к татуировкам Павла приучила его жена Алана.

Павел Мамаев в декабре 2017 г. Фото: Виталий Тимкив/ТАСС

- Когда мы с Павлом познакомились, у него ни одной не было ни одной татуировки, - рассказывает Алана Мамаева. - Я как-то ему фломастером на спине нарисовала тату, и ему так понравилось, что решил пойти к мастеру. Так и началось. Теперь все тело в татуировках. У нас с Пашей много парных. Со смыслом. Это как люди обручальные кольца носят… Надо думать наперед, что тату в себе несет. Некоторые следуют моде, а так нельзя. Бывает, если не прочитаешь молитву во время нанесения, смысл теряется. В Таиланде целые обряды проводятся. Но у нас до такого не доходило. Нам незачем.

Сам Павел рассказывал, что первой татуировкой был крест на спине из надписей. Позже появились драконы, расположенные симметрично с обеих сторон. Узор напоминает крылья. Выполнены они в черно-белом цвете в кельтском стиле.

Рисунки так плотно покрывают руки, что создается эффект кольчуги воина. На шее Мамаева можно рассмотреть число и орнамент в латинском исчислении. Что они означают ни Павел, ни Алана не говорят. Но ясно одно, что все рисунки выполнены в супер-агрессивном стиле, который полузащитник однажды продемонстрировал вне футбольного поля…