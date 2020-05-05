Федор Смолов покинул Россию и признался, что готов остаться в Испании

Футболист сборной России Федор Смолов после пребывания в России вечером в понедельник, 4 мая, вернулся обратно в Испанию. Именно здесь у него - действующий арендный контракт с клубом Ла Лиги "Сельта". Некоторое время назад Смолов принял решение уехать обратно в Россию, где пережидал карантин из-за коронавируса. А теперь же - вновь прибыл в расположение клуба, поскольку с командой и тренерами согласовывал все свои последние действия и перемещения.

Федор Смолов прибыл в город Виго вместе с еще одним зарубежным легионером "Сельты" - датчанином Пионе Систо. Сразу Смолов и Систо не смогут приступить к тренировкам, поскольку им предстоит побыть некоторое время на карантине.

Однако после прилета в Виго Смолов дал интервью местному телеканалу. И признался, что готов остаться и дальше в "Сельте", сообщил в своем твиттере журналист Radio Galega Виктор Лопес. Разговор Смолова должен выйти в эфир TV Galicia во вторник, 5 мая.

Отметим, что аренда Федора Смолова рассчитана до конца сезона. Права на форварда сборной России принадлежат московскому "Локомотиву". В этом сезоне за "Сельту" Смолов сыграл 6 матчей, забив 1 гол. И он был отправлен в ворота мадридского "Реала".