2020-05-05T05:14:03+03:00
Спорт

Федор Смолов покинул Россию и признался, что готов остаться в Испании

Форвард сборной России уже сказал, что хотел бы остаться в "Сельте" на будущий сезон
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Федор Смолов - снова в "Сельте".Федор Смолов - снова в "Сельте".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Футболист сборной России Федор Смолов после пребывания в России вечером в понедельник, 4 мая, вернулся обратно в Испанию. Именно здесь у него - действующий арендный контракт с клубом Ла Лиги "Сельта". Некоторое время назад Смолов принял решение уехать обратно в Россию, где пережидал карантин из-за коронавируса. А теперь же - вновь прибыл в расположение клуба, поскольку с командой и тренерами согласовывал все свои последние действия и перемещения.

Федор Смолов прибыл в город Виго вместе с еще одним зарубежным легионером "Сельты" - датчанином Пионе Систо. Сразу Смолов и Систо не смогут приступить к тренировкам, поскольку им предстоит побыть некоторое время на карантине.

Однако после прилета в Виго Смолов дал интервью местному телеканалу. И признался, что готов остаться и дальше в "Сельте", сообщил в своем твиттере журналист Radio Galega Виктор Лопес. Разговор Смолова должен выйти в эфир TV Galicia во вторник, 5 мая.

Отметим, что аренда Федора Смолова рассчитана до конца сезона. Права на форварда сборной России принадлежат московскому "Локомотиву". В этом сезоне за "Сельту" Смолов сыграл 6 матчей, забив 1 гол. И он был отправлен в ворота мадридского "Реала".

ИСТОЧНИК KP.RU

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