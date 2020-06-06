Вера Викулова, директор Дома-музея Гоголя: «Мы заинтересованы в закрепление статуса русского языка в Конституции»

6 июня 1799 года (по старому стилю 26 мая) родился русский поэт, драматург и прозаик Александр Пушкин. В этот же день принято отмечать День русского языка. Сегодня по всей стране в онлайн-формате пройдут выступления известных артистов с произведениями поэта, концерты с его операми, лекции…

- Язык важен не только для нашей страны. Много было случаев, особенно с маленькими народами, когда вставал вопрос – существовать стране или нет. Как правило она сохранялась, если у нее был вой язык, - пояснила директор Дома-музея Николая Гоголя (Москва), кандидат педагогических наук Вера Викулова. – Язык очень важен для сохранения этноса, тем более такого большого народа, как русский.

1 июля россияне придут на избирательные участки, чтобы проголосовать за поправки в Конституцию. Опросы ВЦИОМ показывают, что русский язык – один из лидеров общегуманитарной повестки дня. Так, защиту исторической правды и недопущение фальсификации истории признают важными 89% россиян. Закрепить статус русского языка как языка государствообразующего народа считают необходимым 85% россиян. На третьем месте в этом рейтинге находится поправка, согласно которой культура РФ является уникальным наследием многонационального народа (83%).

Нужно ли закрепить статус русского языка в Основном законе?

- Это было бы прекрасно! – уверена Вера Викулова. – Я не считаю это частным моментом или вкусовым пожеланием. Закрепление статуса русского языка в Конституции будет способствовать консолидации самобытности России и русского народа. Тем самым мы гарантируем, что русский язык, на котором говорили наши бабушки и дедушки, что на нем же будут говорить наши дети и внуки. Для страны это очень важно.

Разумеется, известный в столице филолог планирует и сама голосовать за Конституцию. Да, с одной стороны многие сотрудники учреждений культуры традиционно считают себя в особом статусе, над политикой. Но главные общегуманитарные задачи – просветительские, образовательные – во многом решаются именно благодаря русскому языку.

- Позиция людей гуманитарно образованных, связанных с трансляцией знаний, литературы, культуры и истории другим поколениям – мы заинтересованы, чтобы такая поправка была в Конституции, - резюмирует Вера Викулова.