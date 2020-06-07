2020-06-06T23:04:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в России на 7 мая 2020 года достигло 459 172

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в России на 7 мая 2020 года
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Число заболевших коронавирусом с России на 7 мая 2020 года достигло 459 172,Число заболевших коронавирусом с России на 7 мая 2020 года достигло 459 172,Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Число заболевших коронавирусом с России на 7 мая 2020 года достигло 459 172, увеличившись за минувшие сутки на 8 986 человек. Об этом свидетельствуют данные региональных оперативных штабов, отслеживающих ситуацию с COVID-19.

Лидерами по числу случаев заражения остаются Москва (193 061, +1992), Московская область (43 478, +758), Санкт-Петербург (18 169, +347) и Нижегородская (11 820, +321) и Свердловская области (7179, +249). Более пяти тысяч пациентов в Ростовской области (5965, +212), Красноярском крае (5136, +168) и Республике Дагестан (5743, +156).

Число благополучно излечившихся пациентов достигло 221 729, т.е. почти половины от числа заболевших за все время эпидемии. Жертвами COVID-19 стали 5751 человек. По данным портала стопкоронавирус.рф, за все время проведено более 12,3 миллионов тестов на выявление инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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