2020-06-07T13:59:00+03:00
Звезды

«Система имеет нас!» Падчерица Ивана Урганта вышла на митинги в США вместе с темнокожим парнем и дерзким плакатом

Вместе с любимым афроамериканцем Эрика ежедневно принимает участие в протестах
Константин ГЛЫБА
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Вместе с любимым афроамериканцем Эрика ежедневно принимает участие в протестахВместе с любимым афроамериканцем Эрика ежедневно принимает участие в протестахФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В Америке продолжаются народные восстания и погромы, вызванные трагической гибелью темнокожего рецидивиста Джорджа Флойда, которого при задержании задушил полицейский Дерек Шовин.

Не осталась в стороне и Эрика Кикнадзе — дочь Натальи Кикнадзе, жены Ивана Урганта, от первого брака. Девушка учится и живет в США, в Нью-Йорке, и уже давно встречается с темнокожим парнем Мусой.

Каждый день в stories инстаграма Эрика выкладывает публикации, посвященные погромам и «искуплению вины», которую американские граждане требуют от властей, несмотря на то, что все участники скандального задержания Флойда уже привлечены к суду (Шовин обвинен в убийстве). Адреса фондов для пожертвований, цитаты афроамериканской общины, фильмы, лекции, фото и ссылки на материалы, посвященные проблемам дискриминации в США — глядя на страничку Эрики, создается впечатление, что она с утра до вечера скорбит по многажды судимому Джорджу Флойду и пытается всеми силами обратить внимание общественности на это. На вопросы подписчиков про избиения белых женщин афроамериканцами Эрика отвечает: не надо судить всю расу по отдельным поступкам. Такая логика не мешает 19-летней девушке агитировать и митинговать против властей и полиции.

Вчера девушка выложила фото с очередного протеста, где вместе с Мусой идет в авангарде колонны. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вчера девушка выложила фото с очередного протеста, где вместе с Мусой идет в авангарде колонны.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вчера девушка выложила фото с очередного протеста, где вместе с Мусой идет в авангарде колонны. В руках парня Эрики недвусмысленный плакат с надписью, которая переводится как «Система *** нас жестче, чем мы *** ваших дочерей».

Интересно, как такой смелый посыл понравится Ивану Урганту или бизнесмену Теймураз Куталиа — биологическому папе девушки.

Девушка учится и живет в США, в Нью-Йорке, и уже давно встречается с темнокожим парнем Мусой. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Девушка учится и живет в США, в Нью-Йорке, и уже давно встречается с темнокожим парнем Мусой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Падчерица Ивана Урганта принимает участие в протестах в США.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Правда о Джордже Флойде: наркоман, грабитель, уголовник, а теперь — знамя протеста

Штрихи биографии покойного, о которых не любят говорить системные СМИ (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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