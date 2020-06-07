«Система имеет нас!» Падчерица Ивана Урганта вышла на митинги в США вместе с темнокожим парнем и дерзким плакатом

В Америке продолжаются народные восстания и погромы, вызванные трагической гибелью темнокожего рецидивиста Джорджа Флойда, которого при задержании задушил полицейский Дерек Шовин.

Не осталась в стороне и Эрика Кикнадзе — дочь Натальи Кикнадзе, жены Ивана Урганта, от первого брака. Девушка учится и живет в США, в Нью-Йорке, и уже давно встречается с темнокожим парнем Мусой.

Каждый день в stories инстаграма Эрика выкладывает публикации, посвященные погромам и «искуплению вины», которую американские граждане требуют от властей, несмотря на то, что все участники скандального задержания Флойда уже привлечены к суду (Шовин обвинен в убийстве). Адреса фондов для пожертвований, цитаты афроамериканской общины, фильмы, лекции, фото и ссылки на материалы, посвященные проблемам дискриминации в США — глядя на страничку Эрики, создается впечатление, что она с утра до вечера скорбит по многажды судимому Джорджу Флойду и пытается всеми силами обратить внимание общественности на это. На вопросы подписчиков про избиения белых женщин афроамериканцами Эрика отвечает: не надо судить всю расу по отдельным поступкам. Такая логика не мешает 19-летней девушке агитировать и митинговать против властей и полиции.

Вчера девушка выложила фото с очередного протеста, где вместе с Мусой идет в авангарде колонны.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вчера девушка выложила фото с очередного протеста, где вместе с Мусой идет в авангарде колонны. В руках парня Эрики недвусмысленный плакат с надписью, которая переводится как «Система *** нас жестче, чем мы *** ваших дочерей».

Интересно, как такой смелый посыл понравится Ивану Урганту или бизнесмену Теймураз Куталиа — биологическому папе девушки.

Девушка учится и живет в США, в Нью-Йорке, и уже давно встречается с темнокожим парнем Мусой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/783565" frameborder="0"></iframe> Падчерица Ивана Урганта принимает участие в протестах в США.

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