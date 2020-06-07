«Ее чипировали»: Дочь Ивана Урганта за выход на митинг с чернокожим парнем затравили в сети

Падчерица Ивана Урганта 19-летняя Эрика Куталиа еще в прошлом году закрутила роман с однокурсником. Эрика учится в Нью-Йорке в школе дизайна Parsons по специальности «современное искусство и фотография». Падчерица звезды изучает дизайн интерьеров, одежды рекламы и фотоискусство. Живет Эрика в общежитии на Манхэттене, и не скрывает чувств к своему темнокожему жениху. Парня зовут Муса - он студент, подрабатывает моделью, и порой делится весьма откровенными видео с невестой в stories своего инстаграма. Еще недавно чаще всего на просторах соцсетей обсуждали свадьбу этой эффектной пары. А в минувшие выходные грянул скандал – Эрика Куталиа со своим Мусой приняла участие в акциях протеста в Нью-Йорке, молодые люди несли лозунги против расизма. Митинги и акции протеста начались в США после смерти Джорджа Флойда.

Эрика тут же подверглась жесткой критики в социальных сетях. Девушка последние сутки только и успевает удалять гневные комментарии на своей странице в инстаграме. Студентка не выдержала и призвала отписаться от нее всех, кому не нравятся ее призывы. Эрика говорит, что участвует в этих акциях, так как «против ненависти к людям из-за цвета кожи, религии или сексуальной ориентации». Девушка призывает подписывать петиции против расизма, жертвовать деньги в соответствующие благотворительные организации.

Эрика Куталиа со своим Мусой приняла участие в акциях протеста в Нью-Йорке, молодые люди несли лозунги против расизма.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Подписчица Эрики из Нью-Йорка – студентка Ольга пообщалась с ней и рассказывает: «Все эти выступления, где она участвовала были мирными. Агрессию людей вызвали видимо лозунги, которые те несли, но не стоит понимать их перевод буквально – трактовать нужно их более широко. Студентку теперь затравили – чего только не писали: и что ее уже чипировали, и всякую другую чушь!» Что же было написано у падчерицы знаменитого российского телеведущего и ее Мусы на «транспарантах»? Эрика несла картонку с надписью, которую можно трактовать так: «Признайте темнокожих!». А у Мусы на картонке написано: «Система *** нас жестче, чем мы *** ваших дочерей».

e_ttg Эрика и Муса

Помитинговав, влюбленные уже приятно проводят время – Эрика приготовила Мусе завтрак, потом они погуляли на природе, посетили кинотеатр. Кстати, учатся влюбленные в том же учебном заведении, где получал диплом один из сыновей Бекхэмов. Обучение в школе дизайна Parsons стоит от $46 (3 млн.руб.) тысяч в год.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/783565" frameborder="0"></iframe> Падчерица Ивана Урганта принимает участие в протестах в США.

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