Анекдоты: В женщине преспокойно уживаются два таких несовместимых понятия, как «плохая девичья память» и «я тебе, козел, этого никогда не забуду!!!»
- Слышали, коллега, в пятницу двое российских ученых приняли вакцину от коронавируса?
- Ничего удивительного, до самоизоляции у нас вся страна в пятницу эту вакцину на работе принимала.
* * *
Третью ночь подряд соседям композитора не дает заснуть новая колыбельная.
* * *
Сопелье - сотрудник аптеки, помогающий подобрать подходящий спрей от насморка.
* * *
Старик Хоттабыч женился на молодухе, и за месяц у него кончилась борода.
* * *
Когда летом к вам
приезжают родственники с комплектом зимней
одежды, глупо их спрашивать, надолго ли они.
* * *
- Почему они развелись?
- Он - Весы, она - Дева. Дева поправилась - Весы сломались.
* * *
Перед тем как помыть окна на своем 12-м этаже, всегда оставляю записку: «Это не суицид. Просто не повезло».
* * *
- Дорогой, ты помнишь, что у моей мамы завтра день рождения?
- Блин, ну каждый год одно и то же!..
* * *
- А вдруг бог по своему образу и подобию создал только Сергея Безрукова?..
* * *
Мяч еще летел в окно директора, а дети уже играли в прятки…
* * *
«Приезжай, - говорила она. - Будет приятный полумрак, свечи, масло, вино».
Вот так меня развели на венчание.
ИСТОЧНИК KP.RU