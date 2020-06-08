2020-06-08T00:39:59+03:00
Анекдоты

Анекдоты: В женщине преспокойно уживаются два таких несовместимых понятия, как «плохая девичья память» и «я тебе, козел, этого никогда не забуду!!!»

Лучшие анекдоты дня, 8 июня 2020 года
Поделиться:
Изменить размер текста:

- Слышали, коллега, в пятницу двое российских ученых приняли вакцину от коронавируса?

- Ничего удивительного, до самоизоляции у нас вся страна в пятницу эту вакцину на работе принимала.

* * *

Третью ночь подряд соседям композитора не дает заснуть новая колыбельная.

* * *

Сопелье - сотрудник аптеки, помогающий подобрать подходящий спрей от насморка.

* * *

Старик Хоттабыч женился на молодухе, и за месяц у него кончилась борода.

* * *

Когда летом к вам

приезжают родственники с комплектом зимней

одежды, глупо их спрашивать, надолго ли они.

* * *

- Почему они развелись?

- Он - Весы, она - Дева. Дева поправилась - Весы сломались.

* * *

Перед тем как помыть окна на своем 12-м этаже, всегда оставляю записку: «Это не суицид. Просто не повезло».

* * *

- Дорогой, ты помнишь, что у моей мамы завтра день рождения?

- Блин, ну каждый год одно и то же!..

* * *

- А вдруг бог по своему образу и подобию создал только Сергея Безрукова?..

* * *

Мяч еще летел в окно директора, а дети уже играли в прятки…

* * *

«Приезжай, - говорила она. - Будет приятный полумрак, свечи, масло, вино».

Вот так меня развели на венчание.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Москве задержали мужчину, стрелявшего по людям из окна на улице Строителей
Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе в связи с Днем России
В Берлине арестовали российского диджея
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 6,7 миллиона
Продюсер Ruptly пострадал при нападении протестующих в Швеции
Назван оптимальный возраст для рождения первого ребенка
Нью-Йорку грозит новая вспышка заражений коронавирусом из-за протестов
В России могут измениться нормы при найме на работу
Американский самолёт провёл разведку около баз России в Сирии
США обвинили Китай в препятствии созданию вакцины от коронавируса
В Нью-Йорке проведут реформы в полиции из-за протестов
"Легенда про Новую Зеландию не выдерживает критики": В Совфеде предположили, что на самом деле случилось со Скрипалями
Девочка повредила 37 машин на сумму 2,3 миллиона рублей