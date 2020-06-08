Анекдоты: В женщине преспокойно уживаются два таких несовместимых понятия, как «плохая девичья память» и «я тебе, козел, этого никогда не забуду!!!»

- Слышали, коллега, в пятницу двое российских ученых приняли вакцину от коронавируса?

- Ничего удивительного, до самоизоляции у нас вся страна в пятницу эту вакцину на работе принимала.

* * *

Третью ночь подряд соседям композитора не дает заснуть новая колыбельная.

* * *

Сопелье - сотрудник аптеки, помогающий подобрать подходящий спрей от насморка.

* * *

Старик Хоттабыч женился на молодухе, и за месяц у него кончилась борода.

* * *

Когда летом к вам

приезжают родственники с комплектом зимней

одежды, глупо их спрашивать, надолго ли они.

* * *

- Почему они развелись?

- Он - Весы, она - Дева. Дева поправилась - Весы сломались.

* * *

Перед тем как помыть окна на своем 12-м этаже, всегда оставляю записку: «Это не суицид. Просто не повезло».

* * *

- Дорогой, ты помнишь, что у моей мамы завтра день рождения?

- Блин, ну каждый год одно и то же!..

* * *

- А вдруг бог по своему образу и подобию создал только Сергея Безрукова?..

* * *

Мяч еще летел в окно директора, а дети уже играли в прятки…

* * *

«Приезжай, - говорила она. - Будет приятный полумрак, свечи, масло, вино».

Вот так меня развели на венчание.