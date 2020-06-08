Ничего себе «белый расизм»: за пост мэра Лондона поборются негр и мусульманин

МНЕНИЕМ КОРЕННЫХ БРИТАНЦЕВ ПРЕНЕБРЕГЛИ

Есть ли расизм в Британии? Конечно, есть. Человеку с темной кожей труднее получить приличную работу, чем белому. Я обсуждал эту тему с несколькими чернокожими британцами, и они все говорили одно и то же.

Однако расизм и ксенофобия - естественные человеческие чувства. Это не самые симпатичные качества, но в любом из нас есть хорошее и плохое. Расизм и ксенофобия проистекают из желания людей жить среди тех, кто похож на них. Это инстинкт самосохранения.

Резкий рост числа иммигрантов из стран третьего мира произошел в Британии за последние 70 лет. Началось это вскоре после окончания Второй мировой войны, когда выяснилось, что не хватает рабочих рук. Иммиграционное законодательство было изменено в надежде на то, что в Британию поедут белые люди из Австралии, Канады, Южной Африки. Но поехали не только белые. Коренных британцев - англичан, шотландцев, ирландцев и валлийцев - никто ни о чем не спрашивал. Их страна, белая христианская Британия, быстро превращалась в так называемое «вибрирующее мультикультурное сообщество».

Нынешний мэр Лондона - член лейбористской партии, мусульманин Садык Хан.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

БЕЛЫХ В ЛОНДОНЕ - МЕНЬШЕ ПОЛОВИНЫ

Вот как это выглядит в реальной жизни. В Лондоне есть школы, где вообще нет белых учеников или их очень мало. Когда в какой-либо школе этническое меньшинство становится подавляющим большинством, белые родители перестают отправлять туда детей. Многие спасаются бегством. Уезжают из Лондона в провинцию, эмигрируют в другие страны. Идет процесс замены коренных британцев на иммигрантов.

Согласно переписи населения, проведенной в 2011 году, коренные британцы составляли всего 45 процентов от общего количества жителей Лондона. За первые 10 лет этого века их число сократилось на 620 тысяч человек.

Нынешний мэр Лондона - член лейбористской партии, мусульманин Садык Хан. Его основной соперник на предстоящих выборах - член консервативной партии, чернокожий британец Шон Бэйли. Кто даже 20 лет назад мог представить, что лондонцам придется выбирать между негром и мусульманином?

Честное обсуждение этой проблемы на британском телевидении исключено, поскольку ТВ контролируется лондонской либеральной элитой. Вряд ли вы увидите человека, который осмелится сказать: «Я коренной англичанин. Моя семья живет в Англии с незапамятных времен. Англия - мой дом. У меня должно быть право решать, кому жить в моем доме...»

Главный конкурент Садык Хана, член консервативной партии, чернокожий британец Шон Бэйли.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЛЬЮТ СЛЕЗЫ ОБ АФРИКЕ, А САМИ ЕЕ ГНОБЯТ

Один из основных доводов в пользу иммиграции заключается в том, что без нее в Британии не будет хватать медсестер в больницах и водителей автобусов. Но это замкнутый круг. Если вы впускаете в страну миллионы новых людей, понадобится больше водителей и медсестер.

Есть еще один аспект этой проблемы, о котором либералы лицемерно умалчивают. Если вы нанимаете, допустим, в Нигерии медсестру для работы в Британии, вы крадете ее у Нигерии.

Западные страны выделяют значительные средства для помощи Африке. Работают различные благотворительные организации. Каждый день по ТВ показывают больных, худых, голодных африканских детей и умоляют им помочь. И в то же время Британия переманивает медсестер, которые лечат этих несчастных детей.

Манера, в которой чиновники реагируют сейчас на массовые протесты и беспорядки после гибели в США чернокожего американца Джорджа Флойда, вызывает недоумение у многих британцев. Участники манифестаций нарушают правила, установленные для всех в связи с эпидемией коронавируса. Они способствуют распространению смертельной болезни, но правительство боится обвинений в расизме и ничего не делает. А в расизме его все равно обвиняют.

Лондон.

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