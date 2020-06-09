2020-06-09T13:20:20+03:00
Экономика

«Деньги - только каждому четвертому»: Банки закрутили гайки при выдаче кредитов

Во время самоизоляции в долг давали только самым ответственным заемщикам
Евгений БЕЛЯКОВ
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Уровень одобрения кредитных заявок снижается уже 1,5 - 2 годаУровень одобрения кредитных заявок снижается уже 1,5 - 2 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В апреле и мае этого года банки одобряли только 24% заявок на получение всех видов кредитов. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных исследований (НБКИ) на основе информации от 4000 кредиторов. Для сравнения, в марте доля одобренных заявок составляла 31%.

По мнению экспертов, на это безусловно повлияла пандемия и карантин. По данным ЦБ, больше половины граждан уже пострадали от кризиса. Их доходы либо снизились, либо упали до нуля. Кроме того, в апреле и мае не было ясно, когда будет снят режим самоизоляции в регионах. Поэтому банки перестраховывались.

- Уровень одобрения кредитных заявок снижается уже 1,5 - 2 года в связи с действиями Банка России, которые он «охлаждает» рынок розничного кредитования, - считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. - Риск-менеджмент банков уже достаточно давно придерживается консервативного подхода при кредитовании граждан.

По его словам, пандемия наложилась на этот осторожный подход. И это привело к тому, что в конце весны банки если и выдавали кредиты, то только самым ответственным заемщикам. Тем, у кого самый высокий кредитный рейтинг. И тем, у кого низкий уровень долговой нагрузки (меньше 20 - 30%).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Доля одобренных заявок по разным видам займов

По данным НБКИ

По данным НБКИ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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