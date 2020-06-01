Ипотечная лихорадка: в России еще никогда не было так выгодно покупать жилье в кредит

Сбербанк объявил, что в первый же день запуска им программы «Сельская ипотека» (под 3%, а при определенных условиях и под 2,7%!) принял заявок аж сразу на весь годовой лимит средств, выделенный ему на эту программу. Это еще не значит, что все эти заявки будут одобрены и больше никому льготные деньги не достанутся. Но тенденция налицо. Несмотря на все страшненькие прогнозы о том, что большинство россиян скоро останется совсем без средств, за ипотекой по низким ставкам сразу выстраивается очередь.

Ударно разбирают и городскую антикризисную ипотеку на покупку новостроек — по льготной ставке в 6,5%. По данным ДОМ.РФ, оператора программы, на середину мая было принято заявок почти на 70 тысяч кредитов. Это притом, что программа только в конце апреля запущена, дальше были праздники, и вообще основной поток ожидается по окончании режима самоизоляции и прочих ограничений. Не каждый ведь готов оформлять ипотеку, а главное, подбирать себе квартиру в режиме онлайн, хочется на будущий дом все-таки посмотреть вживую, на местности.

На самом деле, ипотеку на новостройку можно получить и по еще более низким ставкам. Многие банки 6,5% при определенных условиях снижают до 6,4% и даже до 6,1%. А по партнерским программам застройщиков и банков под конкретную новостройку есть предложения и под 0,1% до конца этого года (потом стандартные 6,4-6,5%) - только покупайте прямо сейчас, не откладывайте до лучших послекоронавирусных времен.

Люди и верят. В России столь выгодной ипотеки еще никогда не видели. И, как многие боятся, может, потом и не увидят. Правда, возникают и традиционные русские вопросы: в чем подвох и где кидают? Попробуем разобраться в деталях льготных программ-2020.

НА СЕЛО ПОД 3%

«Сельская ипотека» действует с марта 2020 года как часть госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Поначалу по ней выдавал кредиты только Россельхозбанк, со второй половины мая присоединился Сбербанк.

Плюсы

- Очень низкая ставка.

Но тут есть нюансы. Хотя кредит можно взять хоть на 25 лет, по правилам программы, льготная ставка действует до тех пор, пока выделяются деньги на ее субсидирование из госбюджета. Что будет, когда финансирование закончится, довольно четко (хотя и мелким шрифтом) прописано на сайте Россельхозбанка. «Льготная» ставка превратится в «базовую» - 3% плюс ключевая ставка ЦБ. При нынешней ставке ЦБ в 5,5% - это 8,5% годовых, и уже не сильно льготно. Пока госфинансирование рассчитано до 2025 года включительно, то есть на пять лет. Выделять деньги и дальше никто не обещал.

- Взять кредит может любой россиянин, который хочет купить или построить дом в деревне со всеми удобствами (про удобства — это одно из условий программы). Горожанин — тоже может, «прописка» значения не имеет.

- Сельская местность понимается достаточно широко. Годится и небольшой поселок. Конкретный список населенных пунктов, где будет действовать программа, определяют региональные власти. Самими правилами госпрограммы точно установлено только то, какие регионы в ней не участвуют — это Москва, Московская область и Санкт- Петербург.

- Важный момент: по программе можно и закончить уже начатое строительство дома. И это как раз то, на что реальные сельчане в основном сельскую ипотеку и берут — на большее-то не сильно выдающихся сельских зарплат просто не хватит. Фактически это выгодная альтернатива несравнимо более дорогого потребительского кредита.

Минусы

- Достаточно запутанные условия — в том числе по ставке (см.выше). Но если кредит нужен на достройку крыши и подведение к деревенскому дому газа, на лучших условиях на такое дело его все равно никто не даст.

- Каждая заявка по программе согласовывается с Минсельхозом. Поэтому процесс одобрения (или неодобрения) затягивается почти на месяц.

- Не всегда сходу понятно, соответствует ли выбранный вами дом всем требованиям программы, они достаточно сложные. Дом должен быть не меньше определенной площади (по нормам на человека, которые в разных регионах разные), вписываться в предписанные условиями рамки капитальности и комфортности и к тому же находиться в населенном пункте, который попал в утвержденный региональными властями список.

- Большая конкуренция среди заемщиков. На 2020 год на субсидирование ставок по этой программе из госказны выделен 1 млрд рублей (для сравнения: на программу льготной ипотеки на новостройки под 6,5% - 740 млрд руб.). Уже понятно, что на всех желающих этих денег не хватит, а больше на этот год могут и не дать — других проблем хватает.

В НОВОСТРОЙКУ ПОД 6,5%

Новая льготная программа принята для поддержки граждан и застройщиков в период пандемии. И действовать будет ограниченное время — только до ноября 2020 года.

Плюсы

- Эта программа не рассчитана на какие-то строго определенные категории населения. Не надо иметь двоих детей или переезжать на село. Достаточно готовности купить квартиру в новостройке.

- Льготная ставка действует весь срок кредита — это записано в условиях программы.

- Вообще если брать все действующие ныне программы ипотеки с господдержкой, условия этой программы — наиболее простые и понятные.

Минусы

- Минимальный взнос — не менее 20%.

- Вторичное жилье купить нельзя, только новостройку — и только у юридического лица.

СПРАВКА «КП»

На каких условиях можно взять сельскую ипотеку

- Ставка - 0,1% до 3% годовых

3% превращаются в 2,7%, если выполняются некие условия банков (застрахована жизнь заемщика и созаемщиков на весь срок кредита — у Россельхозбанка, сделка регистрируется электронно через Дом.Клик — у Сбербанка)

Она может быть еще ниже (от 0,1%) - в тех регионах, где власти приняли решение выделить на программу еще и деньги из регионального бюджета.

Кредит можно взять на:

а) покупку дома с участком — готового (по договору купли- продажи) или строящегося (по договору участия в долевом строительстве)

б) покупку земельного участка и строительство там дома

в) строительство или завершение строительства дома (по договору подряда) на участке, который уже имеется

Дом, который покупается или будет построен, должен быть:

а) пригодным для постоянного проживания

б) благоустроенным — с централизованными или автономными системами электроснабжения, водоснабжения, канализации, отопления

в) площадью не меньше учетной нормы площади жилого помещения в расчете на каждого члена семьи, установленной органом местного самоуправления (обычно это от 15-16 кв. м. на человека)

Программа действует во всех регионах, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Список конкретных населенных пунктов, на которые распространяется программа, утверждается региональными властями.

Для Дальнего Востока и Ленинградской области максимальная сумма кредита — 5 млн рублей, для остальных регионов — 3 млн рублей. Срок ипотеки — до 25 лет.

...и ипотеку под 6,5%

- Ставка не более 6,5% (может увеличиться на 1%, если клиент отказывается от страхования, а также на период до регистрации купленной квартиры в залог)

- Первоначальный взнос — не менее 20%

- Цель кредитования — покупка жилья в новостройке.

- Сумма кредита: до 8 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт- Петербурге, Ленинградской области; до 3 млн рублей — в остальных регионах.

НАПОМИНАЛКА «КП»

Какие еще программы ипотеки с господдержкой у нас есть

- Семейная ипотека (ставка — до 6%, для Дальнего Востока — до 5%)

Действует для семей, где в 2018 году и позже родился второй, третий и т. д ребенок. Можно купить квартиру или дом у застройщика, а также рефинансировать под льготную ставку уже имеющийся кредит. Максимальная сумма кредита для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области - 12 млн рублей, для других регионов — 6 млн рублей.

- Дальневосточная ипотека (ставка 2%)

Выдается на покупку и строительство жилья в регионах Дальневосточного федерального округа. Заемщиками могут стать супруги с гражданством РФ не старше 35 лет, родитель в возрасте до 35 лет с несовершеннолетним ребенком или владелец "дальневосточного гектара". Максимальная сумма кредита — 6 млн рублей, в приобретенном жилье обязательно надо зарегистрироваться по постоянному месту жительства.