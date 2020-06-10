2020-06-09T19:17:16+03:00
Анекдоты

Анекдоты: Первый день после снятия карантина похож на встречу выпускников. Все разжирели и рады друг друга видеть

Лучшие анекдоты дня, 10 июня 2020 года
Поделиться:
Изменить размер текста:

На собеседовании:

- Какой общий стаж работы по специальности?

- Я же устраиваюсь на должность уборщицы.

- Почему вы решили убирать именно наш туалет?

* * *

У нас в конторе всегда два бухгалтера - блондинка и брюнетка.

Это чтобы шефу удобнее было с белыми и левыми бабками ориентироваться.

* * *

- Что вы посоветуете к этому вину?

- К этому вину идеально подойдет жареный беляш с автовокзала.

* * *

Перефразируя классику:

- Бэрримор, а что там за вой начался в ФБ?

- Противники снятия режима самоизоляции, сэр.

- А до этого что за вой был, Бэрримор?

- Противники введения самоизоляции, сэр.

- А как вы их различаете, Бэрримор?

- Никак, сэр, это одни и те же персонажи, они просто любят выть, сэр.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
"Трезвым его ни разу не видел": главный нарколог Минздрава рассказал о пьянстве Ефремова
Попова рассказала, отменят ли масочный режим после снятия ограничений
Песков опроверг предположения о заниженной статистике по коронавирусу в России
МВФ одобрил Украине кредит в 5 миллиардов долларов
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 7 миллионов
Прокурор заявил, что Украина не предоставила данные с радаров в день крушения MH17
Трамп выделил почти 3 миллиарда долларов на помощь бездомным
"Байер" вышел в финал Кубка Германии, разгромив в гостях 3:0 "Саарбрюкен"
В Москве за сутки скончались 56 пациентов с коронавирусом
При обыске в квартире Ефремова кинологи искали наркотики
Нетрезвое вождение остается наиболее социально опасным правонарушением
Каждое десятое ДТП России в 2020 году случалась с участием нетрезвого водителя
В ООН предупредили об опасности продовольственной катастрофы из-за коронавируса
ФСИН проконтролирует соблюдение Ефремовым режима содержания под домашним арестом
Супруга погибшего в ДТП с Ефремовымне собирается идти на мировую с актером
Михаила Ефремова отправили под домашний арест на 2 месяца
Михаил Ефремов расплакался в зале суда
Прокурор утверждает, что Ефремов может скрыться от следствия, находясь на свободе
Михаил Ефремов о случившемся ДТП: это все чудовищно произошло
Автомобиль ВС Украины подорвался в Донецкой области: 10 военных ранены
Ефремова привезли в суд в наручниках и маске
Михаилу Ефремову предъявили обвинение по делу о смертельном ДТП