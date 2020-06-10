Анекдоты: Первый день после снятия карантина похож на встречу выпускников. Все разжирели и рады друг друга видеть
На собеседовании:
- Какой общий стаж работы по специальности?
- Я же устраиваюсь на должность уборщицы.
- Почему вы решили убирать именно наш туалет?
* * *
У нас в конторе всегда два бухгалтера - блондинка и брюнетка.
Это чтобы шефу удобнее было с белыми и левыми бабками ориентироваться.
* * *
- Что вы посоветуете к этому вину?
- К этому вину идеально подойдет жареный беляш с автовокзала.
* * *
Перефразируя классику:
- Бэрримор, а что там за вой начался в ФБ?
- Противники снятия режима самоизоляции, сэр.
- А до этого что за вой был, Бэрримор?
- Противники введения самоизоляции, сэр.
- А как вы их различаете, Бэрримор?
- Никак, сэр, это одни и те же персонажи, они просто любят выть, сэр.
ИСТОЧНИК KP.RU