Анекдоты: Первый день после снятия карантина похож на встречу выпускников. Все разжирели и рады друг друга видеть

На собеседовании:

- Какой общий стаж работы по специальности?

- Я же устраиваюсь на должность уборщицы.

- Почему вы решили убирать именно наш туалет?

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У нас в конторе всегда два бухгалтера - блондинка и брюнетка.

Это чтобы шефу удобнее было с белыми и левыми бабками ориентироваться.

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- Что вы посоветуете к этому вину?

- К этому вину идеально подойдет жареный беляш с автовокзала.

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Перефразируя классику:

- Бэрримор, а что там за вой начался в ФБ?

- Противники снятия режима самоизоляции, сэр.

- А до этого что за вой был, Бэрримор?

- Противники введения самоизоляции, сэр.

- А как вы их различаете, Бэрримор?

- Никак, сэр, это одни и те же персонажи, они просто любят выть, сэр.