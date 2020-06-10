Число умерших из-за коронавируса в России на 10 июня 2020 года возросло до 6 142 человек. За сутки жертвами инфекции стал 171 пациент в разных регионах страны. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.

С начала выявления заболевания в РФ общее официальное число заражений достигло 485 253 человек, за сутки врачи выявили covid-19 у 8 595 человек.

Как ранее писал сайт kp.ru, Россия уже вышло на плато по заболеваемости, число инфицированных в настоящее время сократилось до 236 714 пациентов, вылечились - 242 397 людей у которых ранее был положительный тест на коронавирус.

К слову, теперь многие регионы начали снимать ограничительные мере, в том числе режим самоизоляции с 9 июня отменен и в Москве. Цифровые пропуска для передвижения по городу и графики прогулок по домам теперь не потребуются.