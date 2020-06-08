Собянин: Москва возвращается к нормальной жизни. В столице отменяют пропуска

8 Июнь 2020 2020-06-08T14:55:13+03:00

Публикуем график выхода столицы из режима самоизоляции: что и в каком порядке будет открываться

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В Москве с 9 июня отменяется режим самоизоляции и режим пропусков, это значит, что со вторника жители столицы смогут гулять свободно не по графику. Об этом говорится в заявлении мэра Москвы Сергея Собянина.

Снятие запрета на прогулки означает, что родители с детьми смогут свободно посещать игровые площадки, а спортсмены - заниматься на уличных тренажерах.

Ограничение на прогулки больше не действует и для лиц пожилого возраста.

- Вновь заработают социальные карты, и льготники смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте. Восстановить срок действия неиспользованных проездных билетов на общественный транспорт можно будет начиная с 12 июня,- сказано в сообщении мэра столицы.

С 9 июня в Москве заработают салоны красоты, парикмахерские. Вновь откроются ветеринарные клиники, которые раньше принимали только по экстренным случаям. Со вторника работают фотоателье.

Снимаются ограничения на работу аренды авто, каршеринга, в прежний режим труда могут вернуться учреждения науки и культуры - студии звукозаписи, съемочные группы, научные институты, в театрах возобновят репетиции. Правда, о возобновлении работы театров со зрителями пока ничего не сказано, как и нет информации об отмене масочного режима - но, с учетом, что инфекция все еще распространяется, этот "элемент" будет какое-то время актуальным для жителей Москвы и в целом России.

- Через неделю с 16 июня будут сняты ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках.Смогут возобновить работу библиотеки, риэлторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства,- сообщил Сергей Собянин.

Зрителей пустят в музеи и на спортивные мероприятия, но с оговоркой - на стадионе должно быть не больше 10 процентов зрителей от прежнего количества.

Кафе тоже начнут работу с 16 июня, но в два этапа - на первом этапе откроют только "летние веранды". На втором, с 23 июня, откроют залы внутри заведений. С того же числа можно будет тренироваться в спортивных клубах и плавать в бассейнах.

С 23 июня детей снова будут принимать в детских садах, в том числе в негосударственных.

КОНКРЕТНО

Как Москва будет выходить из самоизоляции. График

С 9 июня в Москве:

открываются парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству.

отменяются ограничения на работу каршеринга.

начинают работу общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты.

театры, концертные организации и цирки могут проводить репетиции

отменяется запрет на посещение городских кладбищ.

С 16 июня

снимают ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках.

начнут работу библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства.

открываются музеи, выставочные залы и зоопарки.

можно посещать спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.

С 23 июня

открываются фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы.

будет возобновлена пассажирская навигация по Москве-реке.

снимут ограничения на работу детских садов, в том числе частных

в обычный режим вернутся учреждения социальной защиты

снимут ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры: детских площадок, скамеек в парках

ИСТОЧНИК KP.RU