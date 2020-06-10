Число выздоровевших от коронавируса в России на 10 июня 2020 года увеличилось до 242 397 человек. От covid-19 вылечились и были выписаны из больниц за последние сутки более 11 тысяч пациентов, свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

К слову, почти половина от общего числа вылечившихся в стране - в Москве. Там из больниц были выписаны более 109 тысяч пациентов.

Тем временем, общее число больных covid-19 с начала эпидемии в государстве в разных ее субъектах сократилось до 236 714 человек.

Ранее сайт kp.ru писал, что пик эпидемии в России уже пройден, а региональные власти приступили к поэтапному снятию ограничительных мер. Так, например, в Москве теперь отменены режим самоизоляции граждан, даже для тех кому за 65+, и система пропусков. Однако носить маски все еще нужно, а вот гулять можно где угодно.