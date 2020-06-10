Пушкин, Мона Лиза и Моника Беллуччи: Никас Сафронов запустил благотворительный проект - маски с портретами знаменитостей

О том, как родился его новый благотворительный проект, знаменитый портретист уже рассказывал в эфире радио "Комсомольская правда". Изначально Никас Сафронов купил для детской больницы в своем родном Ульяновске аппарат ИВЛ, в котором так нуждались маленькие пациенты. Вручая его, художник подарил врачам несколько своих пробных масок со смешными мордочками, чтобы дети чаще улыбались медикам. Эффект превзошел все ожидания, и Сафронов решил выпустить крупную партию в несколько тысяч изделий.

Несколько образцов Никас уже раздарил своим известным друзьям - Елене Малышевой, Лере Кудрявцевой, Анастасии Волочковой, Ларисе Гузеевой, Марии Голубкиной... На изделиях от художника - около 40 разных принтов: не только мордочки животных, но и портреты известных людей - от Моны Лизы до Моники Беллуччи кисти самого Сафронова.

- Мы долго думали, как же сделать эти маски, чтобы срок их службы не ограничивался стандартными двумя часами, - рассказал художник kp.ru. - И в итоге придумали: внутри изделия есть специальный кармашек, куда вставляются сменные фильтры. К каждой маске идет по пять таких фильтров, соответственно, врачи (не из "красной зоны", конечно, а в обычных больницах) могут носить маску по 10 часов, просто меняя эти вкладыши. Кстати, все это многоразовое: можно стирать и пользоваться дальше. А на носу есть специальная проволочка, которая не дает изделию спадать.

malysheva.live Маски от Никаса Сафронова в программе "Жить здорово!"

Аксессуар от Сафонова можно купить в популярных интернет-магазинах по средней цене в 550 рублей - это стоимость набора из самой маски, сменных фильтров и двух пар перчаток. Все деньги с продажи Никас направит на помощь все той же ульяновской больнице.И это далеко не первый благотворительный проект художника на карантине.

- Отец уже отправлял в Дагестан наборы гуманитарной помощи, в Питере проводил акцию в поддержку детей из малообеспеченных семей, - поделился с "КП" сын художника Лука Затравкин. - А в своей маске с портретом Александра Сергеевича Пушкина Никас Степанович в день рождения поэта устроил флешмоб: читал на улице его стихи. Этот проект поддержали не только актеры, но и молодые успешные блогеры.

Как отметил Затравкин, его знаменитый отец специально запустил маски не в разгар пандемии, когда средств защиты не хватало и они продавались по бешеным деньгам. Теперь, когда маски продаются везде по цене от 15 рублей, у каждого есть выбор - покупать или нет дизайнерскую продукцию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Спасет мир от коронавируса": Никас Сафронов получил заказ на 1 миллион долларов

Знаменитый художник рассказал kp.ru, зачем пропишет у себя Орнеллу Мути, кому раздал черную икру, и как мы все можем помочь друг другу во время пандемии (подробности)