2020-06-10T01:09:30+03:00
Звезды

Пушкин, Мона Лиза и Моника Беллуччи: Никас Сафронов запустил благотворительный проект - маски с портретами знаменитостей

Деньги с продажи самого необходимого сегодня аксессуара художник направит в детскую больницу [видео]
Алена МАРТЫНОВА
Поделиться:
Сафронов решил выпустить крупную партию масок.Сафронов решил выпустить крупную партию масок.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

О том, как родился его новый благотворительный проект, знаменитый портретист уже рассказывал в эфире радио "Комсомольская правда". Изначально Никас Сафронов купил для детской больницы в своем родном Ульяновске аппарат ИВЛ, в котором так нуждались маленькие пациенты. Вручая его, художник подарил врачам несколько своих пробных масок со смешными мордочками, чтобы дети чаще улыбались медикам. Эффект превзошел все ожидания, и Сафронов решил выпустить крупную партию в несколько тысяч изделий.

Несколько образцов Никас уже раздарил своим известным друзьям - Елене Малышевой, Лере Кудрявцевой, Анастасии Волочковой, Ларисе Гузеевой, Марии Голубкиной... На изделиях от художника - около 40 разных принтов: не только мордочки животных, но и портреты известных людей - от Моны Лизы до Моники Беллуччи кисти самого Сафронова.

- Мы долго думали, как же сделать эти маски, чтобы срок их службы не ограничивался стандартными двумя часами, - рассказал художник kp.ru. - И в итоге придумали: внутри изделия есть специальный кармашек, куда вставляются сменные фильтры. К каждой маске идет по пять таких фильтров, соответственно, врачи (не из "красной зоны", конечно, а в обычных больницах) могут носить маску по 10 часов, просто меняя эти вкладыши. Кстати, все это многоразовое: можно стирать и пользоваться дальше. А на носу есть специальная проволочка, которая не дает изделию спадать.

malysheva.livemalysheva.live
Маски от Никаса Сафронова в программе "Жить здорово!"
12420 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Аксессуар от Сафонова можно купить в популярных интернет-магазинах по средней цене в 550 рублей - это стоимость набора из самой маски, сменных фильтров и двух пар перчаток. Все деньги с продажи Никас направит на помощь все той же ульяновской больнице.И это далеко не первый благотворительный проект художника на карантине.

- Отец уже отправлял в Дагестан наборы гуманитарной помощи, в Питере проводил акцию в поддержку детей из малообеспеченных семей, - поделился с "КП" сын художника Лука Затравкин. - А в своей маске с портретом Александра Сергеевича Пушкина Никас Степанович в день рождения поэта устроил флешмоб: читал на улице его стихи. Этот проект поддержали не только актеры, но и молодые успешные блогеры.

Как отметил Затравкин, его знаменитый отец специально запустил маски не в разгар пандемии, когда средств защиты не хватало и они продавались по бешеным деньгам. Теперь, когда маски продаются везде по цене от 15 рублей, у каждого есть выбор - покупать или нет дизайнерскую продукцию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Спасет мир от коронавируса": Никас Сафронов получил заказ на 1 миллион долларов

Знаменитый художник рассказал kp.ru, зачем пропишет у себя Орнеллу Мути, кому раздал черную икру, и как мы все можем помочь друг другу во время пандемии (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Песков опроверг предположения о заниженной статистике по коронавирусу в России
МВФ одобрил Украине кредит в 5 миллиардов долларов
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 7 миллионов
Прокурор заявил, что Украина не предоставила данные с радаров в день крушения MH17
Трамп выделил почти 3 миллиарда долларов на помощь бездомным
"Байер" вышел в финал Кубка Германии, разгромив в гостях 3:0 "Саарбрюкен"
В Москве за сутки скончались 56 пациентов с коронавирусом
При обыске в квартире Ефремова кинологи искали наркотики
Нетрезвое вождение остается наиболее социально опасным правонарушением
Каждое десятое ДТП России в 2020 году случалась с участием нетрезвого водителя
В ООН предупредили об опасности продовольственной катастрофы из-за коронавируса
ФСИН проконтролирует соблюдение Ефремовым режима содержания под домашним арестом
Супруга погибшего в ДТП с Ефремовымне собирается идти на мировую с актером
Михаила Ефремова отправили под домашний арест на 2 месяца
Михаил Ефремов расплакался в зале суда
Прокурор утверждает, что Ефремов может скрыться от следствия, находясь на свободе
Михаил Ефремов о случившемся ДТП: это все чудовищно произошло
Автомобиль ВС Украины подорвался в Донецкой области: 10 военных ранены
Ефремова привезли в суд в наручниках и маске
Михаилу Ефремову предъявили обвинение по делу о смертельном ДТП